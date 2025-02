Jeśli jesteśmy zdecydowani, że naleśniki będą w wersji na słodko, to do ciasta można dodać łyżkę cukru zwykłego albo opakowanie cukru wanilinowego.

Do miski dodawać po kolei składniki: mąkę, mleko, wodę, jajka, olej oraz sol. Wszystko wymieszać albo trzepaczką, albo mikserem na jednolitą masę w taki sposób, aby w naczyniu nie było grudek z mąki. Nie spieszmy się ze smażeniem, ciasto powinno "odpocząć" około 30 minut np. w lodówce. Po tym czasie możemy zabierać się za smażenie. Rozgrzewamy patelnię: jeśli mamy nieprzywierającą powłokę, dodatek oleju nie jest konieczny, jeśli jednak tłuszcz jest potrzebny, warto dodać dosłownie jedną kroplę, którą można za pomocą silikonowego pędzelka rozsmarowujemy po powierzchni. Niewielką porcję ciasta nalewamy chochlą i rozprowadzamy na patelni. Jak długo smażyć naleśniki? Wystarczy około minuty z każdej strony na małym ogniu, do momentu aż będę przyrumienione.

Farsz do naleśników to rzecz istotna, ale i tutaj istnieją pewniaki lub dodatki, które nie w każdym domu są na porządku dziennym. Dżem, twaróg, pasty owocowe, musy, kremy czekoladowe - to tylko część propozycji. Gotowe naleśniki mogą być od razu posmarowane słodkim wsadem i podawane na zimno, ale można je też oprószyć solidną porcją cukru pudru. Jeśli jednak chcemy brzuchy zapełnić ciepłym posiłkiem, to można przygotować "solidniejszy" farsz. Wystarczy twaróg zemleć, dodać do niego żółtko oraz opakowanie cukru waniliowego lub odrobiny cynamonu. Mieszanką posmarować naleśniki, zawinąć w rulony i podsmażyć jeszcze przez chwilę na maśle.