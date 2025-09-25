Nowe smaki, lepsze kanapki

Masło nam nie sprzyja, a hummus się przejadł. A jednak chciałoby się zjeść porządną, pyszną kanapeczkę z dużą ilością smarowidła, które zachwyci smakiem, ale będzie też dobre dla zdrowia, nie podwyższy cholesterolu i dobrze i lekko się strawi. Masz tak czasem? Ta zielona pasta jest właśnie dla ciebie. Zrobisz ją dosłownie w 5 minut i z pewnością będziesz ją jeść zarówno na śniadanie jak, i na kolację. Wybornie smakuje solo na chlebku, ale śmiało możesz do niej dołożyć ulubionego pomidora czy sałatę. Takiej pasty kanapkowej nie kupisz w żadnym sklepie. A oprócz smaku, ma też doskonały wpływ na twoje jelita, serce i odporność. Pasta brokułowa a'la hummus staje się coraz popularniejsza i świetnie zastępuje klasyczne masło.

Kanapkowa pasta brokułowa a'la hummus - przepis

Składniki 1 duży ugotowany do miękkości brokuł

1 puszka ciecierzycy (ok. 240 g po odsączeniu)

1-2 ząbki czosnku

1 łyżeczka mielonego kuminu

sok z ½ cytryny

łyżka pasty tahini (można pominąć)

2–3 łyżki oliwy z oliwek extra virgin

sól i pieprz do smaku 10 min 3-4

Wszystkie podane składniki wystarczy zblendować na gładką pastę i gotowe!

Dlaczego to smarowidło bije na głowę masło?

Brokułowe smarowidło dzięki połączeniu warzyw i roślin strączkowych działa jak naturalne wsparcie dla całego organizmu. Obfituje w białko roślinne i błonnik, które zapewniają sytość na dłużej, stabilizują poziom cukru we krwi i wspomagają prawidłową pracę jelit. To pasta, która odżywia, a jednocześnie jest lekka i nie obciąża trawienia.

Banalna w przygotowaniu, ale pyszna pasta brokułowa do kanapek robi furorę Canva Pro INTERIA.PL

Regularne sięganie po taki hummus sprzyja odporności. To zasługa substancji aktywnych o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Chronią one komórki przed stresem oksydacyjnym, wspierają naturalne mechanizmy obronne i mogą zmniejszać ryzyko infekcji. Warto też podkreślić jego korzyści dla układu sercowo-naczyniowego: składniki pasty pomagają obniżyć ciśnienie, regulować poziom cholesterolu i dbać o zdrowe naczynia krwionośne.

To, co wyróżnia ten hummus, to połączenie walorów smakowych z funkcjonalnymi. Delikatna kremowa baza z ciecierzycy i brokułu zyskuje aromatyczną głębię dzięki przyprawom i cytrynie, które dodatkowo ułatwiają trawienie i poprawiają przyswajanie minerałów. W efekcie powstaje nie tylko smaczna pasta do kanapek, ale też sycąca i zdrowa przekąska, która wspiera energię na cały dzień, poprawia nastrój i dba o kondycję całego organizmu.

