Co przyniesie piątek, 26 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 6 Kielichów

W życiu prywatnym szykują się długoterminowe związki z ludźmi, na których możesz polegać. Jeśli tęsknisz za kimś, to los zapewne was zetknie - nawet jeśli nie osobiście, to dowiesz się czegoś istotnego. Warto pamiętać, że jesteś częścią całości i musisz się niekiedy dopasować do otoczenia. W finansach możesz otrzymać stanowisko, zadania lub pieniądze po kimś.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba stać się mistrzem salonowych gierek, nie okazywać prawdziwych emocji. Nie musisz przedstawiać światu nieruchomej maski. Złość czy niepewność ukryj za skrzącym się dowcipem. Podchodząc do rozmowy lekko, dowiesz się więcej, niż usilnie namawiając na zwierzenia. W finansach dużo da się osiągnąć siłą woli oraz sprytną manipulacją.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta 6 Buław

W życiu prywatnym możesz nawiązać kontakt z kimś, kto ma odmienne cele, ale za to podobne do twoich upodobań. Na dłuższą metę możecie okazać się niezbyt zgrani, jednak tu i teraz relacja potrafi dać wiele przyjemności, poczucia bezpieczeństwa. W finansach możesz osiągnąć sukces, czerpiąc w jakiś sposób inspirację z przeszłości, z historii twojego rodu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą jowialną, skłonną do żartów i serdeczną, ale i bardzo niebezpieczną, jeśli wejść jej w drogę. Ten ktoś nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać i przekraczać swojego terenu, może natomiast próbować "wypadów" na twoją dziedzinę. W finansach możesz zdobyć pieniądze na handlu żywnością lub gotując.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych potrzebna będzie koordynacja, doskonała współpraca, upewnienie się, że każdy zna swoją "działkę" i potrafi się nią zająć. Tak, wszyscy jesteście jakoś powiązani, ale pozostajecie przy tym autonomicznymi jednostkami. Indywidualne dążenia powinny iść w parze. W finansach dbaj o porządek, niech każdy drobiazg znajdzie swoje miejsce.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Księżyc

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie jest zły z natury, ale opętały go negatywne emocje. Paranoja i żądza zemsty zduszą najbardziej obiecujące uczucie. Nie masz obowiązku oświetlać komuś jego pokręconej drogi, a tym bardziej nie dawaj się na nią zwieść. W finansach możesz zarobić, wyjaśniając nieporozumienia, rozwiewając iluzję.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z kimś, kto za wszelką cenę dąży do perfekcji. Tamta osoba daje się łatwo zwieść blichtrowi wielkiego świata. Bezrefleksyjnie podąża za wskazaniami mediów i nie przyjmuje do wiadomości, że promowane przez nie ideały nie mają szans się ziścić. W finansach pamiętaj, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych nie poddawaj się negatywnym myślom. Bywamy swoimi najbardziej bezwzględnymi krytykami, a to wywołuje w nas lęk przed ludźmi. Czy wierzysz w potwory czające się pod łóżkiem? Są one wyłącznie tworem wyobraźni. Podobnie - złe opinie otoczenia o tobie. W finansach trzeba będzie przezwyciężyć niezdecydowanie, ruszyć do przodu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Król Denarów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z człowiekiem ceniącym proste życie, gotowym w każdej chwili wszystko rzucić, uwolnić się od zobowiązań. Ten ktoś może nie chcieć powiększać rodziny lub wręcz jej zakładać i - pomimo dobrej sytuacji materialnej - nie planuje rozbudowy domu. W finansach skup się na nowinkach, nie popadaj w rutynę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 9 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie zdobyć się na odwagę, by doprowadzić do zmian. Mogą one pójść w zupełnie innym kierunku niż przypuszczasz, ale i tak odsłonią ci jakąś ważną prawdę, ujawnią źródło problemu. Ktoś może chcieć się zwierzyć z wielkiego wyrzutu sumienia. W finansach można wygrać nawet z silniejszym, jeśli ma się odwagę i determinację.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych możesz stanąć przeciwko grupie, nie zyskać powszechnej aprobaty dla swojego planu. Ważni dla Ciebie ludzie wyrażą zapewne niepokój lub sprzeciw. Jeśli coś jest dla Ciebie ważne, to trzeba będzie o to konsekwentnie walczyć. W finansach trudności mogą zostać przezwyciężone, jednak nie obejdzie się bez zapłacenia pewnej ceny, a także wyrzeczeń.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych nie szykują się raczej dynamiczne zmiany, warto za to skupić się na stabilnych, długoterminowych związkach. Razem jest łatwiej niż w pojedynkę. Doceń siłę uczuciowych powiązań. Warto pomyśleć o wspólnym wyjeździe, zaplanować małą uroczystość. W finansach nie warto na siłę wprowadzać zmian. Mogą okazać się szkodliwe.

