Ginekolodzy mówią “nie" stringom

Niektóre stylizacje wymagają założenia odpowiedniej bielizny. Szczególnie latem decydujemy się na lekkie, cienkie i jasne tkaniny. Jeśli wykonano z nich spodnie czy spódnicę nie chcemy, by bielizna prześwitywała, zakładamy więc stringi. Oczywiście są także osoby, które noszą ten rodzaj majtek każdego dnia. Tymczasem ginekolodzy przestrzegają, że wyrządzamy tym sobie dużą krzywdę, która może prowadzić do poważnych infekcji intymnych.



Dlaczego stringi to zły wybór?

Ginekolożka, Agnieszka Nalewczyńska, której profil na Instagramie śledzi ponad 200 tysięcy osób, postanowiła niedawno przestrzec kobiet przed noszeniem stringów. Lekarka w prostych słowach wyjaśniła, dlaczego ten typ bielizny jest szczególnie szkodliwy dla naszego zdrowia intymnego.

“Okolica odbytu, analna. Co tam jest? Tam są bakterie. Jak mamy taki cieniutki paseczek, spocimy się (to jest normalne) i bakterie na tym cieniutkim paseczku jak po autostradzie sobie biegną do góry do okolicy pochwy, do okolicy cewki" - wyjaśniła na filmiku specjalistka.

Cienki pasek staje się drogą bakterii, które mogą wywoływać tak problemy z infekcjami dróg moczowych, jak i rodnych.

Nie tylko stringi są problemem

Jeden z powodów, dla którego ginekolodzy odradzają noszenie stringów to także materiał, z jakiego zostały wykonane. Ponieważ bawełna jest mało efektowna, stringi najczęściej robi się z materiałów sztucznych, które nie oddychają, co w najlepszym razie grozi podrażnieniami, a w najgorszym infekcjami grzybicznymi i bakteryjnymi.

Nie tylko typ bielizny ma znaczenie dla naszego zdrowia intymnego, ale również rodzaj tkanin, z którego została wykonana. Dlatego nawet jeśli nosimy figi czy bokserki, warto zwrócić uwagę, na tkaninę i wybierać przede wszystkim te naturalne i oddychające. Dzięki temu unikniemy przykrych problemów.



