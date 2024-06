Sieć handlowa Biedronka poinformowała, że już od 1 stycznia 2025 roku obowiązywać zacznie w jej sklepach nowy system kaucyjny. Będzie on dotyczyć także innych sklepów wielkopowierzchniowych, czyli takich, które mają ponad 200 metrów kwadratowych. Staną w nich specjalne automaty, do których klienci będą mogli zwracać opakowania. Co jeszcze się zmieni?