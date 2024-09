Nowe limity ZUS od września. Tak mogą wpłynąć na emeryturę

Od września tego roku zmniejszyły się limity dorabiania dla emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Zależne są one wprost od przeciętnego wynagrodzenia, które w drugim kwartale jest zawsze niższe niż w pierwszym. Zasada jest prosta: jeśli średnia płaca w kwartale wzrosła, to seniorzy będą mogli dorobić więcej. Spadek miesięcznego wynagrodzenia oznacza natomiast mniejsze limity. Limity aktualizowane są co trzy miesiące. W 2024 roku zmniejszyły się o 108,97 zł.

- Graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń, zmieniają się co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu - tłumaczył PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Nowe limity dorabiania już od września. Tak mogą wpłynąć na emeryturę

Rzecznik ZUS poinformował, że od września limity dorabiania są niższe, co wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2024 roku w stosunku do wynagrodzenia z pierwszego kwartału.

- Zarobki do 5626,90 zł brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury czy renty. Jeśli będą wyższe niż 10450,00 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 5626,90 zł do 10450,00 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia - wyjaśnił Żebrowski.

Rzecznik ZUS wyjaśnił, że kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2024 roku do końca lutego 2025 roku wynosi:

dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 890,63 zł;

dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 668,01 zł;

dla renty rodzinnej dla jednej osoby - 757,08 zł.

Emeryci, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nie muszą przejmować się przychodami - nie obowiązują ich bowiem żadne limity. Wyjątek od tej zasady stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Od marca 2024 roku wynosi ono 1780,96 zł brutto. W sytuacji, gdy przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie i bez dopłaty do minimum.

Limity dorabiania nie dotyczą również niektórych rencistów, a konkretnie osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.