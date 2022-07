Nowe urlopy już od sierpnia! Kto skorzysta?

Porady

Dołącz do nas:

Na początku czerwca do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracownikom przysługiwać będą dodatkowe dni urlopu. W efekcie 2 sierpnia wdrożone zostaną dwie nowe, unijne dyrektywy - dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywa rodzicielska. Co to oznacza dla pracowników?

Zdjęcie Rząd wprowadza nowe urlopy dla pracowników. Jest jednak jeden haczyk / 123RF/PICSEL