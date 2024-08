Nowe zmiany w 500 plus dla seniora. Jakie są plany rządu?

500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające to jedna z form pomocy skierowanej do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono na celu wsparcie dochodowe, służące zaspokajaniu potrzeb życiowych i tych związanych z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Co ciekawe, świadczenie to nie przysługuje tylko seniorom. Kto może się starać o pieniądze i co zmieni się w przyszłym roku?