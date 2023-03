Spis treści: 01 Kiedy sadzić jagodę kamczacką?

02 Jak dbać o jagodę kamczacką?

03 Co posadzić obok jagody kamczackiej?

04 Właściwości jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka (znana także jako wiciokrzew kamczacki) pochodzi z Azji północno-wschodniej, ale jest również uprawiana w chłodniejszych krajach Europy. Jest przyzwyczajona do mrozów i przyjmie się praktycznie w każdej glebie, a jej uprawa nie należy do szczególnie wymagających. Jagoda kamczacka jest krzewem długowiecznym, może owocować nawet przez trzydzieści lat.

Kiedy sadzić jagodę kamczacką?

Jagodę kamczacką możemy posadzić w dwóch terminach: wiosną lub jesienią. Zanim przystąpimy do sadzenia krzewów warto wykonać kilka zabiegów w ogrodzie. dodatkowo użyźnić glebę nawozem naturalnym, kompostem lub obornikiem. Roślina nie lubi towarzystwa chwastów, zadbajmy zatem, aby miejsce przygotowane do nasadzenia było dobrze odchwaszczone. Pamiętajmy też, że preferuje stanowiska ciepłe i nasłonecznione.

Reklama

Jagoda kamczacka owocuje dość wcześnie, jej owoce dojrzewają od połowy maja i możemy je zbierać do połowy czerwca. Kształtem przypominają spłaszczony walec, natomiast kolorem dobrze znaną borówkę amerykańską. Krzew może dorastać nawet do 2,5 metra wysokości i warto o tym pamiętać wybierając dla niego miejsce w ogrodzie. Roślina nie należy do tych dekoracyjnych, ale wygląd rekompensują jej prozdrowotne właściwości.

Przeczytaj również: Nowalijki: Uprawa pierwszych wiosennych warzyw w domu i ogrodzie

Pierwszych zbiorów możemy się spodziewać już w drugim roku od posadzenia, a z każdym kolejnym krzew będzie owocował obficiej. Jagoda kamczacka jest smaczna i soczysta, ale owoce w smaku są raczej kwaśne, wyczujemy też nutę goryczy.

Zdjęcie Jagoda kamczacka kształtem przypominają spłaszczony walec, natomiast kolorem dobrze znaną borówkę amerykańską. / 123RF/PICSEL

Jak dbać o jagodę kamczacką?

Pielęgnacja krzewów nie należy do kłopotliwych. Rośliny nawozimy co 2-3 lata naturalnym nawozem, latem możemy je lekko podlewać. Co ważne, jagodę kamczacką omijają szkodniki, zatem nie musi martwić się, że naszą uprawę zjedzą nieproszeni goście.

Krzewy przycinamy tylko co kilka lat, ucinamy wtedy tylko te najstarsze pędy, nisko rosnące.

Przeczytaj również: Idealna maść ogrodnicza na przycinanie drzew. Zastąpisz ją jednym produktem!

Zdjęcie Jagoda kamczacka jest smaczna i soczysta, ale owoce w smaku są raczej kwaśne, wyczujemy też nutę goryczy. / 123RF/PICSEL

Co posadzić obok jagody kamczackiej?

Jako, że do zapylenia i obitego owocowania jagoda kamczacka potrzebuje towarzystwa (ze względu na zapylenie krzyżowe), najlepiej jest sadzić blisko siebie dwa krzaki jagody kamczackiej (ale różnej odmiany) w odległości 1 metra. Jeden krzak również zaowocuje, ale zbiory nie będą obfite.

Dobrą sąsiadką będzie też czarna porzeczka.

Przeczytaj również: Ważna data dla działkowców. Te dni to najlepszy czas na przycinanie krzewów i drzew

Właściwości jagody kamczackiej

Owoc jagody kamczackiej to prawdziwa witaminowa i odżywcza bomba, który zawiera m.in.

flawonoidy i kwasy fenolowe,

witaminę A,

witaminy z grupy B,

żelazo oraz wiele innych cennych składników odżywczych.

Dzięki tym składnikom owoce jagody kamczackiej mają właściwości wzmacniające, pomagają walczyć ze złym cholesterolem, a ich włączenie do diety może uchronić nas przed cukrzycą.

Związki fenolowe pomagają zapobiec pojawieniu się chorób przewlekłych, witamina C wzmacnia układ odpornościowy, zmniejsza ryzyko infekcji bakteryjnych oraz wirusowych, witamina A wspiera dobrą kondycję skóry i paznokci oraz wzrok. Natomiast witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy.