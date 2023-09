O tym pamiętaj podczas sadzenia cebulek kwiatowych. Kluczowe jest przygotowanie podłoża

Nie masz w domu trzykrotki? Możesz już zacząć żałować

02 Jak przygotować glebę do sadzenia cebulek kwiatowych?

03 Jak sadzić cebulki kwiatowe?

04 Jak głęboko sadzić cebulki kwiatowe?

Jesień to czas sadzenia w ogrodzie roślin cebulowych, które wiosną zakwitną. Mimo że sam ten proces wydaje się być bardzo prosty, wystarczy małe niedopatrzenie, by efekty nie były zadowalające. Do najważniejszych rzeczy, które należy mieć na uwadze są:

Przechowywanie roślin cebulowych po wykopaniu - muszą znajdować się w suchym i przewiewnym miejscu

roślin cebulowych po wykopaniu - muszą znajdować się w suchym i przewiewnym miejscu Termin sadzenia - zbyt wczesne wykonanie tego zabiegu może sprawić, że rośliny rozwiną się jeszcze w tym samym sezonie i zmarnieją, gdy nastaną mrozy. Z kolei zbyt późne sadzenie może uniemożliwić prawidłowe ukorzenienie cebulek przed nadejściem mrozów

Kiedy sadzić cebulki kwiatowe?

Najlepszy czas sadzenia cebulek roślin kwitnących zależy od gatunku - z reguły sprawdza się zasada, że im wcześniej kwitnie roślina, tym wcześniej, jesienią można ją zasadzić. Dla wszystkich jednak odpowiedni czas na sadzenie to druga połowa września, październik i początek listopada.

Cebulki i bulwy powinny być wówczas w stanie spoczynku - bez liści, mogą posiadać jedynie niewielkie korzonki - bez plam, pleśni czy uszkodzeń mechanicznych.

Jak przygotować glebę do sadzenia cebulek kwiatowych?

Aby rośliny cebulowe mogły prawidłowo się rozwijać, konieczne jest odpowiednia gleba. Do sadzenia cebulek kwiatowych najlepiej sprawdzi się lekka i żyzna (próchniczna) o umiarkowanej wilgotności. Podłoże nie powinno być ciężkie i zbite, a także zbyt wilgotne - w mokrej ziemi cebulki łatwo gniją. Z uwagi na to nie należy sadzić cebulek w miejscach, gdzie może zbierać się woda deszczowa.

Zdjęcie Cebulki tulipanów najlepiej sadzić na głębokość około 10 cm / 123RF/PICSEL

Aby odpowiednio przygotować podłoże do sadzenia cebulek kwiatowych należy:

dobrze spulchnić ziemię, rozbić grudki raz usunąć wszystkie chwasty

podłoże wymieszać z równomiernie rozłożonym kompostem czy też specjalną ziemią ogrodową

Jak sadzić cebulki kwiatowe?

Jeśli podłoże będzie już odpowiednio przygotowane, można przystąpić do umieszczania a w nim cebulek. Zanim przejdziemy do sadzenia należy jeszcze upewnić się, że stanowisko jest słoneczne, warto też zaprawić ziemię środkiem grzybobójczym. Cebulki trzeba zasadzić na odpowiedniej głębokości, w zależności od gatunku rośliny. Ogólnie poleca się, aby warstwa podłoża nad cebulą była 2-3-krotnie wyższa.

Jak głęboko sadzić cebulki kwiatowe?

Tulipany - na głębokość mniej więcej 8-12 cm

Hiacynty, narcyzy - na głębokość ok. 8-15 cm

Przebiśniegi, krokusy, cebulice - na głębokość około ok. 5cm

Szachownice, lilie - na głębokość ok. 15 -20 cm

Czosnek ozdobny - na głębokość ok. 5-20 cm.