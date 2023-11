Spis treści: 01 Niedobory, które widać na dłoniach

02 Niedobory, które powodują zmiany na paznokciach

03 Choroby widoczne jak na dłoni

04 Choroby, które widać na paznokciach

Niedobory, które widać na dłoniach

Skóra dłoni może pokazać, jaki tryb życia prowadzimy i czego brakuje naszemu organizmowi. Warto o tym wiedzieć, bo dłonie są tą częścią naszego ciała, którą widzimy najczęściej. Co powinno nas zaniepokoić? Oto niedobory witamin i minerałów, które widać na dłoniach:

pękająca skóra dłoni - brak witaminy A i E

suchość skóry dłoni - brak witaminy D i problemy z tarczycą

nadmierne rogowacenie skóry dłoni - brak witaminy B2

widoczne żyły - niedobór witaminy C, bioflawonoidów i cynku

brązowe zabarwienie skóry - brak witamin B, C i E

długo gojące się ranki - niedobór witaminy C i K

białe plamy na dłoniach - niedobór melaniny witaminy D i wapnia

W tym zestawieniu widać, że wiele niedoborów daje podobne objawy na skórze dłoni. Dlatego w przypadku zauważenia jakichś zmian, najlepiej od razu udać się do lekarza. Zleci on badania, które ustalą, jakiego składnika brakuje nam w organizmie. To o wiele lepsza metoda niż przyjmowanie suplementów diety i witamin na ślepo.

Niedobory, które powodują zmiany na paznokciach

Wygląd paznokci również może być sygnałem, jaki daje nam organizm. Przy wielu niedoborach paznokcie robią się kruche i łamliwe, przy innych zmieniają kolor. Czasem winę zrzucamy na detergenty lub mroźną pogodę. Warto jednak wiedzieć, jakie niedobory powodują zmiany na paznokciach:

przebarwienie paznokci na ciemno wręcz niebiesko - czarno ze smugami - brak witaminy B12;

podłużna prążki i rowki na paznokciach - niedobór żelaza i anemia;

paznokcie kruche i łamliwe - niski poziom cynku;

białe plamki na paznokciach - najczęściej niedobory wapnia, ale też cynku, magnezu i żelaza;

czerwone linie lub plamki na paznokciach - niedobór witaminy C;

łyżeczkowaty kształt paznokci - niedobór żelaza i cynku.

Paznokciom warto się dokładnie przyglądać. Niedobory mogą przerodzić się w choroby, które później trudno będzie wyleczyć.

Choroby widoczne jak na dłoni

Wygląd dłoni świadczyć może nie tylko o niedoborach witamin czy minerałów, ale może być efektem chorób. Wiele z nich można określić na podstawie zmian na dłoniach:

spocone dłonie - nadczynność tarczycy;

piekący rumień na dłoniach - choroby wątroby;

czerwone plamy - łuszczyca lub atopowe zapalenie skóry;

drżące dłonie - początek choroby Parkinsona;

łuszcząca się, czerwona skóra dłoni - grzybica;

guzki w okolicach palców - zwyrodnienia stawów.

W przypadku niektórych chorób takich jak choroba Parkinsona czy zwyrodnienia stawów zmian nie da się cofnąć. Można jedynie spowalniać ich powstawanie i łagodzić objawy.

Zdjęcie Guzki w okolicach stawów na dłoniach świadczą o zwyrodnieniach. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Choroby, które widać na paznokciach

Paznokcie, podobnie jak dłonie, mogą stać się naszą kartą chorób. Część zmian na nich może stać się efektem złego używania hybrydy. Najczęściej jednak na paznokciach widać niedobory mikroelementów, witamin oraz choroby. Zastanawia cię wygląd twoich paznokci? Sprawdź, czy nie dotyczą cię poniższe choroby:

podłużne, ciemne przebarwienia na paznokciach - niedoczynność kory nadnerczy;

czerwone, różowe lub brązowe paski biegnące w poprzek paznokci - przewlekłe choroby nerek;

zegarkowate, okrągłe płytki paznokcia - choroby układu oddechowego;

drobne wybroczyny pod paznokciami wyglądające jak drzazgi - choroby układu krążenia;

paznokcie w części z efektem mlecznego szkła, a w części normalne - marskość wątroby lub cukrzyca;

oddzielanie się blaszek od łoża paznokcia - choroby endokrynologiczne.

Jak widać wygląd paznokci może sygnalizować bardzo poważne schorzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek z wyżej wymienionych symptomów najlepiej wybrać się do lekarza.

Źródła: interia.zdrowie.pl, medscape.com

