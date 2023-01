Obserwuj uważnie kopce kretów. Mogą zwiastować rychłą zmianę w pogodzie

Jak wygląda kret?

Porady Prosty sposób na ćmę bukszpanową! Wystarczą trzy składniki Krety słyną ze swojego podziemnego stylu życia, a na powierzchni nie radzą sobie najlepiej. Odznaczają się ciemnym niemal czarnym futerkiem i silnymi łapami, które umożliwiają im tworzenie sieci korytarzy. To właśnie dzięki nim łapią dżdżownice, a więc nic dziwnego, że zależy im na jak najdłuższych tunelach.

Nie tylko ta część ciała sprawia, że krety są przystosowane do życia pod ziemią. Oprócz tego mają walcowaty kształt ciała, uszy bez małżowin, które zabezpieczają włosy i fałd skóry, a także uwstecznione oczy. Wbrew pozorom krety nie mają problemów ze wzrokiem i charakteryzują się niezwykłym słuchem.

Krety chętnie goszczą w pielęgnowanych i zadbanych ogrodach nie bez powodu. Wszystko przez to, że uwielbiają wilgotne i próchnicze gleby. Nie przepadają za suchymi miejscami i aktywnie działają głównie rano. To właśnie wtedy pojawia się najwięcej kopców. Ich dzienny tryb składa się z trzech trwających osiem godzin cykli. W ciągu każdego z nich cztery godziny śpią i cztery godziny pracują.

Krety w ogrodzie - są szkodliwe czy pożyteczne?

Znakiem rozpoznawczym kretów są przede wszystkim usypane na powierzchni ziemi dość wysokie kopczyki. Pojawienie się ich w ogrodzie to dla wielu ogrodników istna zmora. Wszystko przez to, że budowane przez krety podziemne korytarze przyczyniają się do uszkadzania korzeni roślin.

Poza tym usypywane kretowiska nie wyglądają estetycznie na trawniku i utrudniają jego koszenie. Warto jednak zaznaczyć, że krety oprócz użyźniającymi glebę dżdżownicami żywią się również szkodnikami. Chętnie sięgają po pędraki, drutowce, larwy i poczwarki różnych owadów oraz drobne gryzonie.

Niewielu ogrodników cieszy się na widok kretowisk w ogrodzie i od razu szuka sposobu na pozbycie się nieproszonego gościa ze swojego terenu. Trzeba podkreślić, że kret jest gatunkiem objętym ochroną częściową. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt można przeczytać, że w przypadku kreta chodzi o "osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych".

Czy krety zapadają w sen zimowy?

Przez to, że zimą krety są mniej aktywne wiele osób myśli, że wówczas zapadają w sen zimowy. Wygląda to jednak nieco inaczej. Jak czytamy na stronach Lasów Państwowych, dżdżownice zimę spędzają głęboko w ziemi, a przez to, że stanowią główny pokarm kretów, te schodzą za nimi znacznie głębiej.

Gdy nadchodzą cieplejsze dni, dżdżownice wychodzą bliżej powierzchni ziemi, a krety znów podążają za swoim pokarmem. W związku z tym, widząc zimą świeżo usypany przez kreta kopiec, można się spodziewać, że przez najbliższe 10 dni nie nastąpi ochłodzenie.

Jak się pozbyć kreta z ogrodu?

Przez to, że krety mają bardzo dobry słuch i odznaczają się włosami czuciowymi, które są wrażliwe na drgania, można je przepędzić z ogrodu za pomocą hałasu oraz wibracji. Walka z kretami nie jest jednak łatwa, a pozbycie się ich z działki nie jest prostym zadaniem. Lubią wędrować i dość szybko przyzwyczajają się do metod, którymi próbuje się je przepędzić.

Ogrodnicy chętnie wykorzystują do tego domowe sposoby. Wkopują w ziemię butelki, przywiązują do palików puszki lub stosują metalowe wiatraczki. Za pomocą wiatru generują dźwięki, które przepędzają krety z ogrodu.

Poza tym krety są wyczulone na zapachy, a więc nie chcąc gościć ich w swoim ogrodzie, warto posadzić rośliny, za którymi nie przepadają. Mowa tu o mięcie, czosnku, aksamitkach, szachownicy cesarskiej, bazylii i wilczomleczu. Poza tym źródła internetowe podają, że krety odstrasza zapach maślanki wymieszanej z serwatką.

Innym sposobem na krety w ogrodzie jest siatka, która działa zapobiegawczo. Można ją umieścić pod trawnikiem, ogródkiem bądź rabatami. Dzięki temu kret nie ma możliwości podkopywania, niszczenia korzeni i tworzenia kopców na trawniku.

