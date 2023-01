Ćma bukszpanowa, Cydalima perspectalis to gatunek motyla z rodziny wachlarzykowatych, pochodzący z Azji. Jego larwy są szkodnikami, atakującymi różne gatunki bukszpanów.

Dlaczego pies liże właściciela? Co oznacza psi język miłości? Ćma bukszpanowa w postaci larwy ma około 1–2 mm długości, ale w ciągu czterech tygodni osiąga nawet 35–44 mm. Początkowo owad ten jest zielony i ma na sobie brązowe, podłużne linie, z biegiem czasu coraz mocniej brązowieje na całym ciele. Czarna pozostaje tylko głowa. Rozpiętość skrzydeł dorosłej ćmy wynosi ok. 40 mm.

Dorosłe osobniki latają nocami od końca kwietnia do września, a nawet do października. Ciągną do światła.

Prosty sposób na ćmę bukszpanową!

Ćma bukszpanowa to szkodnik, atakujący rośliny głównie od kwietnia do października, dlatego też wszelkie opryski należy stosować już wczesną wiosną, żeby zminimalizować ryzyko jej występowania. Zanim jednak zdecydujemy się na zastosowanie środków chemicznych, możemy zwalczyć ćmę prostymi domowymi sposobami. Jednym z nich jest zastosowanie mikstury na bazie octu.

Aby przygotować oprysk, do dozownika umożliwiającego spryskiwanie roślin należy wlać pół litra wody, trzy łyżki oleju rzepakowego oraz cztery łyżki octu. Tak przygotowaną miksturą należy opryskać roślinę, którą zaatakowała ćma bukszpanowa. Po około 30 minutach należy dokładnie spłukać bukszpan wodą aż martwe osobniki opadną na ziemię.

Tak pozbędziesz się ćmy bukszpanowej! Wlej do wody i zmieszaj z płynem do naczyń

Do walki z ćmą bukszpanową możemy także wykorzystać niezawodną sodę oczyszczoną. W tym celu, do butelki z atomizerem należy wlać pół litra wody, dodać łyżeczkę sody oczyszczonej i trochę płynu do mycia naczyń.

Tak przygotowaną mieszanką należy dokładnie spryskać zaatakowane krzewy. Po kilku godzinach larwy opadną na ziemię.



