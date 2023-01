Spis treści: 01 Dlaczego korzenie storczyka gniją, a roślina obumiera?

02 Jak uratować zgniłe storczyki?

03 Jaką wybrać doniczkę dla storczyka?

04 Nawóz z cynamonu dla storczyka

Dlaczego korzenie storczyka gniją, a roślina obumiera?

Gnicie korzeni orchidei jest zazwyczaj spowodowana niewłaściwym drenażem podłoża lub nadmiernym podlewaniem. Pierwszym objawem świadczącym o tym, że z korzeniami storczyka dzieje się coś niedobrego, jest więdnięcie i żółknięcie jego liści. Dobrze więc reagować natychmiast - wówczas szansa na uratowanie rośliny będzie dużo większa. Gdy zauważysz, że liście są miękkie i pomarszczone, przesadź storczyka do innego pojemnika. Jeśli okaże się, że korzenie są mocno zgniłe, konieczne będzie przycięcie obumarłych miejsc i wymiana podłoża na nowe.

Jak uratować zgniłe storczyki?

Ważne, aby pojemnik, w którym znajduje się storczyk, posiadał otwory drenażowe. W przeciwnym wypadku nadmiar wody zamiast odpływać, będzie powodował gnicie korzeni. Najlepiej nie przesadzać orchidei do momentu, gdy kwiaty same nie opadną. Jednak w przypadku zgniłych korzeni należy zrobić to niezwłocznie.

Jeśli storczyk umieszczony jest w doniczce z drenażem, a mimo tego jego korzenie gniją, najpewniej winę ponosi zbyt obfite podlewanie.

Czytaj również: Ta przyprawa działa na storczyki jak doping. Uginają się od kwiatów

Jaką wybrać doniczkę dla storczyka?

Storczyki zazwyczaj kwitną najlepiej, gdy znajdują się w ciasno dopasowanym pojemniku. Nie można przesadzać z ilością podłoża, bowiem im więcej go będzie, tym więcej wody zatrzyma roślina, a to zwiększy ryzyko gnicia korzeni.

Dla storczyków idealne są donice gliniane. Ich porowata powierzchnia sprawi, że gleba będzie szybciej wysychać, co pomoże zachować odpowiedni poziom wilgotności. Jeśli korzenie storczyka przegniły, a chcemy ponownie użyć pojemnika, należy namoczyć go przez około 2 godziny w roztworze wody z wybielaczem. Wówczas zabite zostaną wszelkie bakterie oraz grzyby. Przed ponownym wykorzystaniem doniczki należy odczekać 2 dni.

Zdjęcie Storczyk, które zgniły korzenie wymaga natychmiastowego przesadzenia / 123RF/PICSEL

Nawóz z cynamonu dla storczyka

Po przesadzeniu storczyka najlepiej odczekać kilka dni i dopiero po tym czasie go podlać. Daj roślinie czas, by dostosowała się do nowego środowiska. Orchidee rozwijają się najlepiej, jeśli ich podłoże jest zmieniane co 2 lata.

Wzrost storczyka spotęguje również pewna popularna przyprawa, często wykorzystywana do wypieków, a mianowicie cynamon. Będzie on idealny w przypadku pobudzenia do życia przesadzonych już storczyków, którym wcześniej zgniły korzenie. W tym celu należy przygotować domowy nawóz. Potrzebne będą:

1 łyżeczki cynamonu

1 litr przegotowanej wody

Składniki należy wymieszać i odczekać, aż woda całkowicie wystygnie. Potem roztwór dobrze jest przelać do butelki i niewielką ilością podlewać roślinę. Efekty w postaci nowych liści i pędów powinny być widocznie po niedługim czasie.