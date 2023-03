Co zrobić, by spalić tłuszcz z brzucha?

Brzuch to część ciała, która jest bardzo często powodem do kompleksów. U wielu osób to właśnie w tej okolicy tkanka tłuszczowa odkłada się najbardziej. Trzeba wiedzieć, że same ćwiczenia nie pomogą spalić oponki, jednak połączone z odpowiednim odżywianiem znacznie przyspieszą efekty odchudzania, wysmuklą i uwidocznią mięśnie.

Tak więc, jeśli marzysz o płaskim i jędrnym brzuchu pamiętaj, że kluczowa jest przede wszystkim dieta - spożywaj na co dzień sporo warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i zdrowych tłuszczy roślinnych. Spośród produktów bogatych w białko wybieraj głównie ryby, a sporadycznie możesz sięgać też po drób. Konieczne jest też picie dużej ilości wody - minimum 2 litry dziennie. Dodaj też to, co sprawi, że na wymarzone efekty, nie będziesz musieć czekać latami... ruszaj się! Wykonuj ćwiczenia cardio, a także te wzmacniające brzuch. Przedstawiamy zestaw najbardziej efektywnych.

Zdjęcie Aby spalić tłuszcz potrzebne są ćwiczenia cardio, tak więc pamiętaj, aby codziennie się ruszać / 123RF/PICSEL

Ćwiczenia na płaski brzuch. O czym pamiętać?

Podczas treningów warto wdrożyć jedną istotną rzecz - ćwiczenia na brzuch należy połączyć z wydychaniem powietrza podczas spięć i wdychaniem w czasie w trakcie powrotu do pozycji wyjściowej. Trenerzy twierdzą, brzuszki wykonywane na bezdechu nie przyniosą większych efektów, bo wówczas pracujemy nie mięśniami, a przede wszystkim stawami. By móc po niedługim czasie cieszyć się ładniej wyglądającym brzuchem, wykonuj po 3-4 serie, zaczynając od 12 powtórzeń i stopniowo zwiększając ich liczbę do 30. Aktywność fizyczną (również ćwiczenia cardio) praktykuj przynajmniej 3-4 razy w tygodniu.

Najskuteczniejsze ćwiczenia na płaski brzuch

Po treningu typowo tlenowym (bieganiu, rowerze, fitnessie itp.) zafunduj sobie serię ćwiczeń wzmacniających na brzuch. Oto najbardziej popularne.

boczne spięcia

Leżąc na plecach, nogi ugnij w kolanach pod kątem prostym, następnie pochyl w prawą stronę jak najbardziej możesz, opierając przy tym stopy na podłodze. Napinaj brzuch przy każdym skłonie i wykonuj wydech. Tak samo postępuj z lewą stroną. Powtórz 12 razy na każdą stronę.

brzuszki

Połóż się na macie, ugnij nogi w kolanach, dłonie oprzyj na karku, szeroko rozstaw łokcie. Unieś lekko głowę na wydechu i spinaj przy tym mięśnie brzucha. Wykonuj 3-4 serie po 10 powtórzeń.

opuszczanie prostych nóg

Połóż się na plecach, podnieś obie nogi wyprostowane w kierunku sufitu, a pomiędzy nogami umieść piłkę. Ramiona zapleć za głową i podnoś tułów nad podłogę, wykonując delikatne spięcia. Pamiętaj, aby odcinek lędźwiowy był "przyklejony" do podłogi. Jeśli masz trudności z utrzymaniem takiej pozycji, pochyl nieco wyprostowane nogi w kierunku podłogi.

napinanie mięśni brzucha w siadzie podpartym

Usiądź na macie, podeprzyj się rękoma i unieś ugięte nogi nad podłogę. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, wykonując wydech, a następnie powróć do pozycji wyjściowej na wdechu.

Poza tymi ćwiczeniami w sieci można znaleźć mnóstwo ogólnodostępnych zestawów treningowych na płaski brzuch. Jednym z nich jest propozycja trenerki Moniki Kołakowskiej - całość trwa zaledwie 10 minut. YouTuberka na swoim profilu od wielu lat zamieszcza przeróżne zestawy wzmacniające i spalające tłuszcz, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przy okazji wyjaśnia technikę i udziela cennych wskazówek dotyczących odchudzania.

