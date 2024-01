Zimowa pogoda jest wyjątkowo wymagająca dla skóry, szczególnie gdy narażona jest na zimne powietrze, wiatr i niską wilgotność. Na dodatek ciepłe, suche powietrze w pomieszczeniach może dodatkowo pozbawić skórę wilgoci. Dlatego tak istotne jest dostosowanie pielęgnacji do aktualnych warunków pogodowych.

Nawilżenie to klucz do zdrowej skóry zimą. To jednak nie wszystko

Zimą kluczowym elementem naszej codziennej pielęgnacji skóry powinno być nawilżanie. Tradycyjne kremy nawilżające warto wzbogacić o serum zawierające składniki hydrofilowe np. aminokwasy, mocznik czy kwas hialuronowy, aby dostarczyć skórze dodatkowej porcji wody. Pamiętajmy też, że o nawilżenie warto zadbać również od wewnątrz. Z tego powodu należy pamiętać o codziennym piciu odpowiedniej ilości wody.

W pielęgnacji, po nawilżeniu bardzo ważne jest zabezpieczenie skóry. W tym celu możemy użyć taniego specyfiku, który kupimy w każdej aptece lub drogerii.

Wazelina — czym jest i jak stosować?

Wazelina, zwana także petrolatum lub maścią nafty, to gęsta, bezbarwna substancja pochodzenia mineralnego, która jest otrzymywana w procesie destylacji ropy naftowej. Ma wiele zastosowań w pielęgnacji skóry, ponieważ ma właściwości ochronne i nawilżające.

Wazelina, dostępna w aptekach i drogeriach za około 3 złote, to doskonały produkt ochronny dla skóry. Jak jej używać?

Po nałożeniu nawilżającego kremu na oczyszczoną skórę czekamy chwilę, aby kosmetyk mógł się w nią wchłonąć. Następnie nakładamy bardzo cienką warstwę wazeliny, delikatnie ją wklepując.

Należy jednak pamiętać, że nadmierna aplikacja wazeliny może obciążyć skórę, zwłaszcza u osób ze skłonnością do trądziku. Dla nich równie skuteczne będą olejki, takie jak olej ze słodkich migdałów, olej jojoba, olej z awokado lub olej arganowy.

Jakie korzyści ma stosowanie wazeliny na skórę? Oto niektóre z nich

Stosowanie tego produktu na skórę przynosi nam wiele korzyści. Wazelina:

Tworzy skuteczną barierę ochronną na powierzchni skóry: jest to szczególnie przydatne w warunkach zimowych, gdy skóra jest narażona na działanie mrozu, wiatru i niskiej wilgotności. Bariera ta pomaga zabezpieczyć skórę przed utratą wilgoci, chroniąc ją przed ekstremalnym wysuszeniem. Zamyka wilgoć w skórze: wazelina działa jako substancja okluzyjna, co oznacza, że zamyka wilgoć w skórze. Po nałożeniu na nawilżoną skórę wazelina działa jak "szczelina", zapobiegając ucieczce wody z powierzchni skóry. To sprawia, że skóra pozostaje nawilżona i chroniona. Pomaga w leczeniu pęknięć i suchych obszarów: dzięki swoim właściwościom ochronnym, wazelina jest często stosowana do leczenia pęknięć, suchości i szorstkości skóry. Może być szczególnie skuteczna w obszarach podatnych na wysuszenie, takich jak łokcie, kolana, pięty czy dłonie.

