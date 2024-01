Kąpiele borowinowe są polecane przede wszystkim osobom zmagającym się z bólami kręgosłupa, zwyrodnieniem stawów, stanami po urazach kości, stawów oraz tkanek miękkich.

Borowina silnie regeneruje skórę, oczyszcza ją, regeneruje, ujędrnia oraz widocznie zmniejsza cellulit. Z tego względu jest chętnie stosowana przez liczne marki kosmetyczne.

Warto pamiętać, by przed przystąpieniem do terapii borowinowej skonsultować się z lekarzem. Jej stosowanie może narazić organizm na szereg skutków ubocznych, które mogą negatywnie odbić się na zdrowiu.

Reklama

Borowina - lecznicza substancja

Produkty pozyskiwane wprost z natury od lat inspirują ludzi do tworzenia coraz to nowych zabiegów kosmetycznych oraz metod leczenia uporczywych schorzeń i problemów. Co ciekawe, wiele z pozoru skomplikowanych metod wywodzi się ze składników powszechnie dostępnych w przyrodzie. Jednym z nich jest borowina, zaliczana do peloidów, czyli naturalnych surowców organiczno-mineralnych.

To nic innego, jak torf leczniczy o dużym stopniu rozkładu, który powstał na skutek licznych przemian związków mineralnych w czasie aktywnych procesów geologicznych. Naukowcy podkreślają, że może być także wynikiem biologicznej degradacji specjalnych substancji organicznych. Borowiną nazywamy skałę osadową powstałą z butwiejących roślin wyrastających w wilgotnym środowisku. Szacuje się, że powstała już ok. 10 tys. lat p.n.e.

Sprawdź: Remedium na przeszywający ból i kosmetyk w jednym. Nie musisz jechać do sanatorium

Kąpiele borowinowe - hit uzdrowisk

Zdjęcie Kontakt skóry z gęstą i ciężką papką na bazie torfu leczniczego w szybki sposób pobudza receptory mechaniczne w skórze / 123RF/PICSEL

Nie tylko drogie ośrodki, ale także mniejsze uzdrowiska przez cały rok przyciągają wczasowiczów szeroką ofertą zabiegów zdrowotnych. Wydawać by się mogło, że kąpiel w borowinie jest jednym z najprostszych, który nie wymaga specjalnego przygotowania. Zanim jednak zanurzymy ciało w odżywczym torfie, musi zostać wymieszany w specjalnej kadzi razem z wodą do momentu, aż powstanie gęsta papka.

Tak powstałą substancję należy podgrzać to temperatury ok. 45 st. C, a następnie umieścić w wannie. Warto wiedzieć, że torf słabo przewodzi ciepło, dlatego nie trzeba obawiać się ryzyka poparzenia w czasie relaksu. Ile powinna trwać kąpiel borowinowa? Osoby, które po raz pierwszy mają do czynienia z torfem leczniczym, powinny poświęcić maksymalnie 10-15 minut i stale obserwować reakcje organizmu. U pacjentów ze zbudowaną tolerancją można wydłużyć czas nawet do 30 minut.

Borowinową kąpiel wannową przygotujemy także w zaciszu własnej łazienki. Gotowe emulsje lub kostki borowiny dostaniemy w wielu aptekach stacjonarnych oraz internetowych już za ok. 20-30 zł. Zaczynamy od napuszczenia do wanny wody o temperaturze ok. 38 st. C. W tym celu warto użyć specjalnego termometru. Masę borowinową i wodę mieszamy w stosunku 1:3 lub 1:5.

Sprawdź: Ten zabieg robi furorę w uzdrowiskach - kąpiel borowinowa

Na co działa kąpiel z borowiną?

Kontakt skóry z gęstą i ciężką papką na bazie torfu leczniczego w szybki sposób pobudza receptory mechaniczne w skórze. Podwyższona temperatura produktu pozytywnie wpływa na szybsze wydalenie z organizmu zbędnych i zalegających przez dłuższy czas produktów ubocznych przemiany materii. Przyjemne ciepło rozszerza naczynia krwionośne i pobudza krew do krążenia, dzięki czemu lepiej przyswajamy mikro- oraz makroelementy z odżywczej borowiny.

Warto wiedzieć, że kąpiel w borowinie może stanowić dość spore obciążenie dla organizmu, a zwłaszcza układu krwionośnego. Po zakończeniu zabiegu zaleca się udanie na minimum godzinny odpoczynek. To czas, w którym lepiej zrezygnować z wytężonego wysiłku fizycznego, który dodatkowo mógłby podnieść ciśnienie oraz już podwyższoną temperaturę ciała.

Sprawdź: Borowina: Właściwości i zastosowania

Rodzaje zabiegów borowinowych

Zdjęcie Borowina idealnie nadaje się do okładów stosowanych na ciało / 123RF/PICSEL

Stosowanie gęstej i rozgrzewającej zawiesiny borowinowej nie ogranicza się jedynie do przygotowania kąpieli. Preparat sprawdza się w zabiegach zaliczanych do tzw. fizykalnych cieplnych. Oznacza to, że stosowany torf leczniczy ma temperaturę wyższą od ciepłoty ciała człowieka. Kiedy dojdzie do kontaktu produktu ze skórą, zacznie powoli i stopniowo rozgrzewać położone głęboko tkanki. W efekcie szybko zauważymy rozluźnienie mięśni, a po czasie przyspieszoną regenerację.

Zabiegi borowinowe, w skład których wchodzą także okłady borowinowe ogólne oraz okłady borowinowe miejscowe, powinno stosować się przede wszystkim w uzdrowiskach lub salonach kosmetycznych. Odpowiednie przygotowanie borowiny wymaga doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. Nie należy zapominać, że istnieje także szereg poważnych przeciwwskazań, które mogą wykluczyć nas z możliwości doświadczenia torfu leczniczego na własnej skórze.

Sprawdź: Maść borowinowa: Właściwości i zastosowania

Kto nie powinien stosować borowiny?

Mimo licznych właściwości zdrowotnych, zabiegi na bazie borowiny są niewskazane dla pewnej grupy osób. Specjaliści zwracają uwagę, że powinni z nich zrezygnować pacjenci zmagający się z ostrymi stanami zapalnymi, nawracającym zapaleniem stawów lub zmianami zwyrodnieniowymi, a także chorujący na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).

Kąpiele w borowinie mogą nasilić rozwijające się zapalenia tkanek miękkich, niedoleczone choroby układu oddechowego, a także bagatelizowane problemy z krążeniem. Z regenerujących właściwości torfu leczniczego nie skorzystają także dzieci do 7. roku życia, osoby ze zdiagnozowanymi nowotworami, gruźlicą i chorzy ze stwierdzonym zaburzeniem czucia. Kiedy jeszcze nie stosować borowiny? Zabiegów z borowiny powinno się odmawiać także osobom z widocznymi żylakami, skłonnością do zapalenia żył oraz chronicznymi chorobami pęcherza moczowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Preparat do kąpieli na niedoskonałości na skórze Interia DIY

Sprawdź również:

Jedz zamiast ziemniaków. Dostarczy sporej ilości błonnika, obniży poziom cholesterolu



Przy niedoborze witaminy E te objawy pojawiają się jako pierwsze. Potem słabnie wzrok i odporność