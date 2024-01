Co daje jedzenie daktyli? Arabski "chleb życia"

Daktyle są owocami daktylowca - najstarszego, uprawianego już od czasów prehistorycznych drzewa owocowego na świecie. Dojrzały daktylowiec może osiągać nawet 40 metrów wysokości, posiadając około 40 gron owocowych - w każdym z nich znajduje się około 30 daktyli.

Same daktyle to nie tylko najzdrowsze "słodycze" na świecie. To także skarbnica witamin i mikroelementów, zbawiennych dla zdrowia naszego organizmu. Niepozorne owoce kryją w sobie wiele dobroci. Zapobiegają miażdżycy, łagodzą objawy menopauzy i pomagają uporać się z zaparciami. To jednak dopiero początek.

Czy daktyle można jeść codziennie? Organizm ci podziękuje

Daktyle są niezastąpioną, naturalną przekąską, w momencie, gdy mamy ochotę na coś słodkiego. Wiele odmian tych owoców różni się między sobą nie tylko wyglądem, ale również smakiem. Te świeże zachwycają miodowym, karmelowym posmakiem, zaś te suszone, bardzo miękkie i lepkie, niejednokrotnie smakują niemal jak toffi.

W swoim wnętrzu kryją jednak iście zbawienne właściwości. Chcąc wzmocnić swój organizm na wielu poziomach, warto sięgnąć po daktyle Medjool. Te, o wysokiej zawartości wyjątkowych składników odżywczych, można kupić teraz w sieci sklepów Biedronka. Jedno opakowanie kosztuje niecałe 10 złotych. Wystarczy zjeść dwa owoce dziennie, by szybko zauważyć ich wpływ na nasz organizm. Kto powinien po nie sięgnąć?

Kto powinien jeść daktyle? Oto jak działają

Daktyle Medjool to królewski owoc wprost z Maroka. Nazywa się je tak, gdyż początkowo spożywane były wyłącznie przez członków rodziny królewskiej. Dziś uprawiane są w ciepłych krajach na całym świecie, zachwycając swoim karmelowym smakiem i ciągnącą się konsystencją. Warto sięgnąć po nie tym bardziej, iż w Polsce najczęściej dostępne są wyłącznie daktyle suszone.

Daktyle Mejool są przede wszystkim cennym źródłem antyoksydantów. W swoim składzie zawierają przeciwutleniacze, zmniejszając ryzyko chorób serca. Co więcej, wykazują też właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.

Znajdujący się w daktylach Mejool błonnik pokarmowy rozpuszczalny w tłuszczach pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Wspomaga również prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Zapobiega zaparciom, chroniąc przed chorobami układu trawiennego, w tym przed nowotworem jelita grubego. Badania wskazują, że zawarte w tych owocach przeciwutleniacze pomagają także obniżyć ciśnienie krwi i kontrolować poziom glukozy.

Które daktyle są najlepsze? Wystarczy, że zjesz zaledwie dwa dziennie

Daktyle Medjool to również bogate źródło potasu - pierwiastka szczególnie istotnego w kontekście zdrowia psychicznego. Chroni on bowiem przed osłabieniem mięśni i nadmiernym zmęczeniem. Zjedzenie zaledwie dwóch owoców dziennie zapobiegnie niedoborom tego pierwiastka.

Niepozorne owoce są także bogatym źródłem energii. Przez to zalecane są przede wszystkim przy intensywnym wysiłku.

