Każda kobieta od czasu do czasu tego doświadcza — w rajstopach pojawia się drobna dziurka, która jeśli nie powstrzyma się jej w porę, stworzy rozprucie przebiegające przez całą długość nogawki, niszcząc rajstopy bezpowrotnie. Każda dziewczynka zapewne słyszała też od swojej mamy, że oczko w rajstopach można powstrzymać, lakierując je. Najczęściej używamy do tego celu lakieru do paznokci lub w razie jego braku — tego do włosów. Niewiele z nas nosi jednak ze sobą stale lakier, co można zrobić, jeśli jesteśmy na sylwestrze, weselu czy innej imprezie i nie mam pod ręką ani lakieru, ani zapasowych rajstop? Oczko w rajstopie można powstrzymać jeszcze na kilka innych sposobów.



Mydło w kostce, czyli sposób na oczko w rajstopach

Gdy nie mamy ze sobą ani zapasowej pary rajstop, ani bezbarwnego lakieru do paznokci, warto poszukać pomocy w łazience. Jeśli znajdziemy w niej tradycyjne mydło w kostce, to jesteśmy uratowane! Mokrym mydłem delikatnie, ale dokładnie pokryj brzegi dziurki, tak by mydlane cząsteczki stworzył rodzaj tamy powstrzymującej oczko od dalszego wędrowania i prucia rajstop.

Jak przedłużyć żywotność rajstop? Zamrażalnik działa cuda!

Mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka sprawdza się również w przypadku rajstop. Włożenie ich na pół godziny do lodówki (a niektóre kobiety praktykują wręcz ich zamrażanie) przedłuża żywotność i wzmacnia włókna rajstop, dzięki czemu istnieje mniejsze ryzyko, że podczas zakładania czy używania rajstopy zaczną puszczać do nas oczka.

Warto też pamiętać o dokładnym manikiurze i pedikiurze. Każdy: złamany, zadarty lub zbyt ostry paznokieć zwiększa ryzyko, że zrobimy dziurę już podczas ubierania rajstop.



