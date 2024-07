Badania przeprowadzone w Laboratorium Zachowań Zwierząt w Bar Harbor wykazały, że koty mogą nauczyć się znaczenia około 160 słów. Doskonale rozpoznają tembr naszego głosu , a także intonację słów , więc rozumieją czy komunikat, który do nich kierujemy, jest pozytywny czy negatywny. Co więcej, mruczki kojarzą najróżniejsze dźwięki z konkretnymi sytuacjami.

Koty bardzo podobnie odbierają nasz język. Słowa, które wypowiadamy, nie mają znaczenia. Dla kota liczy się sposób, w jaki to robimy . Najważniejszym komunikatem dla mruczka jest ton naszego głosu , dlatego porozumiewając się z kotem, warto używać prostych dźwięków. Pisaliśmy już o tym, jak pokazać kotu nasze niezadowolenie wywołane jego nieposłusznym zachowaniem . Tym razem zdradzamy, jak skutecznie zawołać naszego pupila , tak aby za każdym razem do nas przyszedł.

Dużo chętniej niż na własne imię kot zareaguje na znane wszystkim "kici-kici". Jego brzmienie jest bardzo charakterystyczne i dużo skuteczniej przykuwa uwagę naszego pupila niż jego własne imię. Aby jednak kot zaczął do nas przybiegać na "kici-kici", musimy pokazać mu, że za tym dźwiękiem kryją się same korzyści np. przysmaki, głaskanie czy też zabawa. Warto więc używać tego dźwięku przed karmieniem kota lub nagradzać go przysmakiem za każdym razem, gdy zareaguje on na nasze "kici-kici".