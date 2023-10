Spis treści: 01 Nadanie imienia jest bardzo ważne. Jeden błąd może utrudnić życie kota

02 Jak wybrać kotu imię? Pamiętaj o tych zasadach

03 Jak uczyć kota reagować na imię? Nie zwlekaj z tym

Nadanie imienia jest bardzo ważne. Jeden błąd może utrudnić życie kota

Zazwyczaj imię dla naszej pociechy staramy się wybrać starannie, tak aby pasowało do jego wyglądu i charakteru. Jednakże imiona bywają różnorakie. Często decydujemy się na nazwy bliskie naszemu sercu, jak np. związane z celebrytami lub postaciami z filmów. Dlaczego nasz kot nie ma odzwierciedlać tego, co uwielbiamy? Wszystko zależy od kreatywności właściciela. Problem jednak pojawia się w momencie, gdy zwierzak nie reaguje na wybrane przez nas imię. Zastanawiamy się wtedy, co poszło nie tak? Jest na to kilka sprawdzonych sposobów.

Zdjęcie Gdy pupil nauczy się swojego imienia, to będzie się tego trzymał / Getty Images

Jak wybrać kotu imię? Pamiętaj o tych zasadach

Wybierając imię, często chcemy, aby było, jak najbardziej oryginalne. Jednak lepiej nie przesadzić. Skomplikowane w wymowie imiona, mogą być trudniejsze do zapamiętania dla kota. Jeden zwierzak szybko załapie, a drugi nie będzie rozumiał, o co nam chodzi. Najlepiej, aby imię było krótkie, więc możemy skreślić z listy Emanuela lub Kunegundę. Oczywiście nie musimy wybierać najpospolitszych imion, jak Mruczek lub Filemon.

Kot zdecydowanie szybciej spamięta imiona jedno lub dwusylabowe oraz dźwięczne. Można wykazać się kreatywnością i wymyślić krótkie imię nawiązujące do charakteru, wyglądu lub rasy kota. Opcji jest niezmiernie wiele. Jeżeli wybierzesz jedną wersję imienia, to się jej trzymaj, gdyż pupil podczas zmiany może być zdezorientowany.

Zdjęcie Kot czasem potrzebuje więcej czasu niż pies, aby nauczyć się jego imienia / Getty Images

Jak uczyć kota reagować na imię? Nie zwlekaj z tym

Naukę powinniśmy rozpocząć, jak najwcześniej. Kot będzie miał więcej czasu i chęci do nauki. Jeśli chcemy nauczyć pupila reagowania na imię, to musi mu się kojarzyć z czymś przyjemnym. Możemy próbować wołać go po imieniu, podając karmę lub smaczki. W ten sposób kot utrzyma zainteresowanie, a imię nie będzie dla niego bezsensowne. Nie możemy również oczekiwać od zwierzaka, że będzie podekscytowany, gdy będziemy go nawoływać. Koty różnią się od psów i sam kontakt wzrokowy, będzie dobrym początkiem. Zmuszanie go do tego lub wypowiadanie imienia w złości, może go zniechęcić do jakiejkolwiek reakcji.

Zdjęcie Nie każdy kociak będzie pędził na swoje imię / Pixabay.com

