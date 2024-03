Spis treści: 01 Tarczyca bajkalska — co to za roślina?

Tarczyca bajkalska — co to za roślina?

Charakteryzująca się ciemnoszafirowymi lub niebiesko-fioletowymi kwiatami, tarczyca bajkalska jest byliną z rodziny jasnotowatych. W naturze rośnie na obszarach wschodniej Syberii, Mongolii, Chin i Japonii. Jej korzeń, nazywany "żółtym złotem", jest zbierany wiosną i jesienią, a następnie suszony. To właśnie z korzenia tej rośliny pozyskuje się cenne substancje, w tym flawonoidy i olejki eteryczne.

Substancje aktywne w tarczycy bajkalskiej

Tarczyca bajkalska obfituje w różnorodne składniki aktywne, takie jak:



flawonoidy

olejki eteryczne

terpenoidy

polisacharydy

Flawonoidy to związki naturalne, które doskonale oczyszczają organizm z toksyn, chronią go przed bakteriami, wirusami i grzybami, a także doskonale wpływają na stan naczyń krwionośnych. Olejki eteryczne wytwarzają przyjemny zapach, ale również wpływają na nasze zdrowie. Mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.



Tarpenoidy to inaczej organiczne związki chemiczne, które mają właściwości przeciwnowotworowe, przeciwgrzybicze i odstraszające owady. Polisacharydy to natomiast wielocukry, które pobudzają nasz układ odpornościowy, ale także działają przeciwutleniająco i przeciwwirusowo.

Zdjęcie Właściwości lecznicze tarczycy bajkalskiej wykorzystuje się w Chinach od ponad 2000 lat. / 123RF/PICSEL

Jakie właściwości ma ta roślina?

Tarczyca bajkalska dzięki swoim wspaniałym właściwościom ma szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej i kosmetologii. Roślina ta ma działanie:



antynowotworowe — zawiera ona ponad 40 różnych flawonoidów, których właściwości przeciwutleniające chronią nas przed procesami nowotworowymi,

— zawiera ona ponad 40 różnych flawonoidów, których właściwości przeciwutleniające chronią nas przed procesami nowotworowymi, odmładzające — bogata we flawonoidy, takie jak wogonina i bajkalina roślina często wykorzystywana jest jako składnik kremów przeciwzmarszczkowych i preparatów odmładzających,

— bogata we flawonoidy, takie jak wogonina i bajkalina roślina często wykorzystywana jest jako składnik kremów przeciwzmarszczkowych i preparatów odmładzających, uspokajające — poprawa jakości snu, uspokojenie nerwów oraz łagodzenie stanów lękowych i epilepsji to tylko niektóre z korzyści, jakie może nam przynieść spożywanie tarczycy bajkalskiej,

— poprawa jakości snu, uspokojenie nerwów oraz łagodzenie stanów lękowych i epilepsji to tylko niektóre z korzyści, jakie może nam przynieść spożywanie tarczycy bajkalskiej, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne — poprawia ogólne zdolności obronne organizmu, zapobiega rozwojowi sezonowych gryp i namnażaniu się bakterii i wirusów,

— poprawia ogólne zdolności obronne organizmu, zapobiega rozwojowi sezonowych gryp i namnażaniu się bakterii i wirusów, wspierające funkcjonowanie mózgu — regularne spożywanie ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej wspiera pamięć, koncentrację oraz radzenie sobie ze stresem, dzięki czemu przyczynia się do prewencji chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona,

— regularne spożywanie ekstraktu z korzenia tarczycy bajkalskiej wspiera pamięć, koncentrację oraz radzenie sobie ze stresem, dzięki czemu przyczynia się do prewencji chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, przeciwbólowe — picie naparu z tarczycy bajkalskiej pomaga zwalczyć migreny, a także złagodzić bóle reumatyczne, czy bóle zębów,

— picie naparu z tarczycy bajkalskiej pomaga zwalczyć migreny, a także złagodzić bóle reumatyczne, czy bóle zębów, przeciwtrądzikowe — jako że tarczyca bajkalska wykazuje działanie przeciwzapalne, kosmetyki z wyciągiem z jej korzenia doskonale wspierają zwalczanie trądziku i innych zmian skórnych,

— jako że tarczyca bajkalska wykazuje działanie przeciwzapalne, kosmetyki z wyciągiem z jej korzenia doskonale wspierają zwalczanie trądziku i innych zmian skórnych, wspierające wątrobę - tarczyca bajkalska zwiększa ilość produkowanej żółci w organizmie, odtruwając organizm i wspierając go w zwalczaniu chorób wątroby.

