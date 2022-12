Smalec gęsi swoje zastosowanie znalazł między innymi w kuchni. Polecany jest przede wszystkim do smażenia, pieczenia czy gotowania, na przykład poprzez dodanie do zasmażanej, kiszonej kapusty, lub do smarowania pieczywa. Jest również naturalnym lekarstwem, które świetnie sprawdza się w walce z pierwszymi oznakami przeziębienia i grypy, hemoroidami czy leczeniu cukrzycy.

Niewielu wie jednak, iż smalec gęsi jest również naturalnym kosmetykiem, który z chęcią stosowały nasze babcie. Dzięki bogatej zawartości witamin, minerałów i kwasów odżywia, regeneruje i nadaje gładkości skórze. Jak go stosować?

Smalec gęsi na zmarszczki. Jak działa?

Smalec gęsi jest przetopionym tłuszczem gęsim, w składzie którego znajdziemy nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bogactwo witamin i minerałów. Wśród nich między innymi:

witaminy B,

witaminę A i E,

żelazo,

cynk,

magnez,

kwas oleinowy.

Dzięki obróbce w wysokiej temperaturze jest on pozbawiony szkodliwych wirusów i bakterii.

Smalec gęsi znany jest przede wszystkim ze swoich nawilżających i odżywczych właściwości. Zawarte w jego składzie witaminy A i E posiadają właściwości przeciwstarzeniowe, przeciwdziałając wolnym rodnikom oraz sprawiając, że skóra jest nawilżona oraz napięta.

Smalec świetnie sprawdzi się także w przypadku suchej, łuszczącej się i podrażnionej skóry. Kwas oleinowy i witaminy A i E sprawią, że będzie ona ukojona i odpowiednio nawilżona.

Smalec z gęsi na zmarszczki. Jak stosować?

Smalec gęsi jest znanym sposobem naszych babć na piękną skórę. Mimo iż nie powinien on powodować uczulenia, przed naniesieniem go na twarz warto najpierw przetestować go na małym obszarze skóry.

Aby spłycić zmarszczki, wystarczy nanieść niewielką ilość produktu na wybrany obszar i delikatnie wmasować. Produkt jest niezwykle tłusty, dlatego też warto aplikować go na noc.

Jedynym minusem przeciwzmarszczkowego triku naszych babć jest charakterystyczny zapach smalcu, który dla niektórych może być wręcz nieakceptowalny.

