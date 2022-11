„Zabójcza mieszanka” na siwe włosy. Możesz odwołać wizytę u fryzjera

Spis treści: 01 Kiedy siwieją włosy?

Siwe włosy co prawda dodają uroku i szlachetności, ale niektórzy uważają je za prawdziwą zmorę. Siwienie, o ile nie wiąże się z chorobami, jest naturalnym procesem. To, jak szybko następuje, zależy od kwestii genetycznych.

Kiedy siwieją włosy?

Za naturalny kolor włosów odpowiada melanina, której produkcja spowalnia między 30. a 40. rokiem życia.

Zdarza się, że proces ten może nastąpić już u osób po 20. roku życia. Wtedy mówimy o przedwczesnym siwieniu.

Wiele kobiet najchętniej zamaskowałoby srebrzyste pasma. Dlatego też wiele z nich od razu sięga po farbę albo umawia się na wizytę do fryzjera. Nim jednak będziemy chcieli poskromić siwe włosy w taki sposób, warto poznać naturalne metody ich maskowania.

Zamaskuje siwiznę i doda włosom blasku

Zdjęcie Dla jednych ozdoba, dla innych - zmowa. Siwienie - jeśli nie ma związku z chorobami - to naturalny proces! / 123RF/PICSEL

Ziołowe płukanki to skuteczny sposób na to, by siwe włosy stały się mniej widoczne. Nie tylko zamaskują siwiznę, ale również dodadzą włosom blasku.

Jednym z takich naturalnych sposobów jest mikstura z rumianku i cytryny. To naturalna, ale i "zabójcza mieszanka", która zamaskuje siwiznę. To rozwiązanie skuteczne przede wszystkim dla blondynek. Jak przygotować taką miksturę? Nic prostszego.

Rumianek i cytryna na siwe włosy

Zdjęcie Napar z rumianku jest skuteczny na siwe włosy / 123RF/PICSEL

Przestudzony napar z rumianku wystarczy połączyć z sokiem z cytryny (1 lub 2). Napar na włosach należy trzymać ok. 30 minut, a dopiero potem można go spłukać zimną wodą.

Domowy kosmetyk, jakim jest napar z rumianku i cytryny, nie tylko pomoże zapobiec siwieniu włosów. Dzięki niemu włosy zyskają blask - będą rozświetlone i rozjaśnione.

