Odpad z obiadu natychmiast zachęci storczyki do kwitnienia. Zasusz, pokrusz i wrzuć do doniczki

Oprac.: Aleksandra Tokarz Porady

Wnętrze bez storczyka wydaje się wnętrzem straconym. Polacy wręcz oszaleli na punkcie egzotycznie wyglądających roślin, z chęcią ozdabiając nimi swoje mieszkania. Aby jednak cieszyć się pięknymi i odżywionymi kwiatami, o storczyki należy odpowiednio zadbać. Co dodać do storczyków żeby ładnie kwitły? Jak się okazuje, pomoże odpad z obiadu, który do tej pory trafiał wprost do kosza.

Zdjęcie Zasusz, pokrusz i wrzuć do doniczki ze storczykiem. W mig obrodzi kwiatami / 123RF/PICSEL