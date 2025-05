Choć prawdziwy Włoch może uznać to danie za kulinarną zbrodnię, to makaron z truskawkami nad Wisłą ma się całkiem dobrze. To idealny sposób, aby przemycić porcję zdrowych owoców do codziennego menu niejadka, choć trzeba przyznać: trudno znaleźć kogoś, kto nie lubi truskawek. Warto wiedzieć, że w parze ze smakiem idą właściwości zdrowotne tych owoców. Truskawki oferują solidny pakiet witamin z grupy B, które odpowiadają za kluczowe procesy w organizmie. Dodatkowo mają potas i magnez, które na serce, ciśnienie oraz pracę mózgu działają najlepiej. Nie pozostaje teraz nic innego, jak przygotowanie makaronu z twarogiem i truskawkami od Ewy Wachowicz.