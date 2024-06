Od połowy maja do połowy czerwca ogrodnicy mają pełne ręce pracy. To w tym okresie do gruntu powinny bowiem trafić rozsady ogórków, które kolejno będą spokojnie rosnąć na przygotowanej grządce.

Gdzie najlepiej rosną ogórki? Warzywa uprawiać można w gruncie, szklarni oraz foliowych tunelach. Do uprawy w gruncie warto wybrać miejsce osłonięte od wiatru i dobrze nasłonecznione, pamiętając przy tym, że optymalną temperaturą wzrostu dla ogórków jest ta wynosząca od 18 do 25 st. C.

Jakie warunki lubią ogórki? Na takiej grządce czują się najlepiej

Ogórek gruntowy nie ma szczególnych wymagań. Najważniejszymi aspektami w jego uprawie, obok słońca i dużych ilości ciepła, jest przede wszystkim odpowiednie podłoże - żyzne i zasobne w składniki mineralne. Gleba, na której w przyszłości wyrosną ogórki, powinna się szybko nagrzewać i mieć neutralny lub lekko zasadowy odczyn.

Zdarza się jednak, że ogórki płatają figle. Niekiedy rosną dorodnie, by w pewnym momencie zostać zaatakowanymi przez szkodniki i szybko zmarnieć. Bywa również, że nie rodzą tyle warzyw, ile byśmy sobie ich życzyli. Warto działać więc zawczasu. Biorąc się do pracy zanim ogórki wygodnie rozsiądą się na grządce.

Jaki nawóz naturalny pod ogórki gruntowe? Japońska metoda święci triumfy

Doświadczeni ogrodnicy od lat stosują japoński trik, dzięki którym wraz z nadejściem lipca i sierpnia zbierają ogórki pełnymi naręczami. Podobna metoda gwarantuje bowiem lepszy wzrost i wytrzymałość sadzonek roślin, wzmacniając ich system korzeniowy.

Co należy zrobić? Wystarczy sięgnąć po pojemnik, wypełniając go do połowy trocinami. Wiórki należy następnie zalać gorącą wodą, a gdy mieszanina ostygnie, dokładnie ją ugnieść, aż do powstania drobnych kawałków. W ten sposób stworzymy naturalny nawóz, który kolejno mocno odżywi ogórki.

To jednak nie koniec pracy. Następnie w grządkach wykop dołki, umieść w nich nasiona ogórka, a kolejno przysyp trocinową papką. A potem już tylko czekaj, aż ogórki zaczną kiełkować, postępując potem zgodnie z tradycyjnym rozsadzaniem tych roślin. Obfite plony, mniejsza podatność na choroby i wydłużony czas owocowania są wręcz gwarantowane.

