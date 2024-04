Wybierając termin siewu i sadzenia ogórków, trzeba brać pod uwagę, że są to rośliny wrażliwe na niskie temperatury. Pośpiech będzie skutkował przemarznięciem młodych sadzonek. Nasiona ogórków wysiewa się do doniczek w drugiej połowie kwietnia, ale ich rozsadę można przenieść do gruntu dopiero na przełomie maja i czerwca. Nie należy robić tego przed 15 maja, czyli tzw. zimną Zośką. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy chcesz posiać ogórki bezpośrednio do gruntu lub decydujesz się na uprawę w pojemnikach na balkonie.