Orzechy włoskie to skarbnica zdrowia

Nikomu nie trzeba mówić, jak orzechy włoskie wyglądają, ponieważ są znane w naszych kulinariach i najczęściej są wykorzystywane w cukiernictwie. Ponadto znane są z właściwości leczniczych, więc to kolejny argument, by po nie sięgać. Faktem jest, że są kaloryczne, ale zawierają cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, które niezbędne są w codziennej diecie. Ponadto oferują witaminy, minerały oraz antyoksydanty, dlatego wystarczy zjadać raz na jakiś czas co najmniej kilka sztuk, a wyjdzie to naszemu zdrowiu na dobre.

Międlenie orzechów - chiński "złoty środek" AFP

Orzechy włoskie są tłuste, ale zdrowe

Orzechy włoskie powinny znaleźć się w diecie, ale nie wolno z nimi przesadzać 123RF/PICSEL

Orzechy włoskie są skarbnicą tłuszczów, ale akurat tych nie powinniśmy unikać. Wystarczy przyjrzeć się obecnej w nich aktywnej substancji: kwasowi omega-3. To właśnie on pomaga wzmacniać serce, redukować ciśnienie tętnicze krwi, ale także poprawia profil lipidowy. Obok niego znajduje się także L-arginina, a ona pomaga rozszerzać naczynia wieńcowe, co w konsekwencji może obniżać ryzyko schorzeń kardiologicznych. W orzechach włoskich obecny jest kwas elagowy, a on z kolei może poprawiać odporność organizmu oraz redukować stany zapalne.

Mózg będzie jak brzytwa, to zasługa orzechów włoskich

Czujemy się przemęczeni i trudno nam się skupić? Wystarczy sięgnąć po dosłownie kilka orzechów włoskich każdego dnia. Wszystko przez fakt, że zawierają zdrowe tłuszcze, ale tym razem trzeba wspomnieć o kwasie lanolinowym, który oddziałuje na układ nerwowy. Do tego obecność kwasu foliowego oraz magnezu tylko potęguje jego działanie. Jakie zatem uzyskujemy korzyści z jedzenia orzechów włoskich? Nie tylko wspierają pracę mózgu, czyli są niezbędne, kiedy podejmujemy się na co dzień intensywnego wysiłku umysłowego. Warto widzieć, że substancje zawarte w tej przekąsce mogą również minimalizować skutki przewlekłego stresu.

Orzechy włoskie idealne na urodę

Zależy ci na młodym wyglądzie? Sięgaj po orzechy włoskie jak najcześciej 123RF/PICSEL

Jeśli zależy nam na zdrowym i młodym wyglądzie, to orzechy włoskie powinny znaleźć się w naszym menu. Mogą one poprawić kolory naszej skóry, redukować przebarwienia, ale także usuwać stany zapalne. Ponadto cera zdecydowanie będzie wyglądała młodziej, ponieważ orzechy mogą delikatnie wygładzać zmarszczki oraz zapobiegać powstawaniu nowych. Jest to wynik faktu, że orzechy włoskie mają cynk oraz witaminę A i E.