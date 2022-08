Orzeźwiający napój naszych babć. Idealny na letnie upały

Spis treści: 01 Składniki, które będą potrzebne

02 Przygotowanie kompotu

Spożywacie regularnie w domu jabłka? A może kupiliście niedawno większą ich liczbę np. do szarlotki? Z pewnością pozostały po nich obierki i gniazda nasienne, popularnie zwane ogryzkami. Wyrzucenie ich do kosza to wielkie marnotrawstwo zawartych w nich witamin i mikroelementów!

Jabłka to przecież bogate źródło witamin: C, B, beta-karotenu, E, K1, błonnika pokarmowego, kwercetyny, antyoksydantów i minerałów.

Warto więc z pewnością skorzystać z tych wartościowych składników. Najlepszym na to sposobem jest przygotowanie znanego już naszym babciom kompotu z obierek.



Składniki, które będą potrzebne

oczywiście obierki i gniazda z pięciu jabłek,

chłodna woda - 1,5 litra,

1 łyżka cukru z wanilią,

1 łyżka cukru cynamonowego

oraz 50 gram białego cukru.





Przygotowanie kompotu

Elementy jabłek umieszczamy w naczyniu i zalewamy przygotowaną wodą. Następnie dodajemy cały cukier - wszystkie trzy rodzaje. Następnie podgrzewamy przyszły kompot na kuchence gazowej, pod lekko uchyloną pokrywką.



Od momentu gdy woda się zagotuje, odliczamy kolejne pół godziny gotowania. Następnie czekamy na ostudzenie i przelewamy napój przez sitko do innego pojemnika. Gotowe.



