Zamiast tkwić w sytuacji, która nas wypala i sprawia, że czujemy się niedoceniani, lepiej zrobić krok wstecz i przyznać, że czas na zakończenie tego etapu. Uciekanie przed problemami nie prowadzi do niczego konstruktywnego, a jedynie pogłębia frustrację i ból. Warto zatem podjąć świadomą decyzję o pożegnaniu, z szacunkiem dla samego siebie. Czasami po prostu trzeba zamknąć jeden rozdział, by otworzyć nowy, być może lepszy.

Różnica zdań, a nawet kłótnia to nieodłączne elementy każdego związku. Nie można przecież we wszystkim się zgadzać, nawet w przypadku osoby, którą kochamy najbardziej na świecie. Problem pojawia się jednak, gdy wymiana argumentów zmienia się zbyt często w nieustanną krytykę, a pogarda i złośliwe docinki dominują dialog między partnerami.

Gdy zamiast konstruktywnej rozmowy, która prowadzi do rozwiązania problemu, niszczymy wzajemny szacunek i zaufanie to znak, że w związku źle się dzieje. Takie zachowanie może z czasem podkopać fundamenty relacji, powodując poczucie osamotnienia, frustracji, a nawet wypalenia emocjonalnego. Jeśli jedno z partnerów zaczyna czuć się niekochane, niezrozumiane lub niedoceniane, trudno będzie odbudować zdrową komunikację. Jeśli więc w trudnych chwilach nie czujemy empatii i otwartości na potrzeby drugiej osoby, być może lepiej poszukać wsparcia w innym już związku.

W takich momentach związek przestaje pełnić swoją pierwotną rolę wsparcia i miejsca, gdzie można się wzajemnie zrozumieć. Długotrwałe ignorowanie siebie nawzajem, unikanie bliskości fizycznej i emocjonalnej może prowadzić do sytuacji, w której jedno z partnerów zaczyna szukać poczucia przynależności i zrozumienia poza związkiem, co z kolei może prowadzić do niewierności emocjonalnej lub fizycznej. Warto więc zastanowić się, czy nie warto zakończyć takiej chłodnej relacji nim dojdzie do zdrady.