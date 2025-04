Mąki po zmieleniu są oczyszczane z łupek, które nazywane są "popiołem". Im jest ich mniej, tym oznaczenie na opakowaniu będzie niższe, czyli: całkowicie oczyszczona mąka będzie oznaczona 00, a mąka z największą zawartością wszystkich substancji odżywczych to mąka razowa typ 3000. Nie każda mąka będzie nadawała się do typu wypieku, który mamy w planach przyrządzić właśnie ze względu na swoje właściwości. Sprawdź, który typ mąki wybrać do biszkopta, a który do wypieku chleba.