Recesyjny blond - klasyka w odświeżonej wersji

Jeśli nazwa brzmi jak termin z ekonomii - to dobrze. Recesyjny blond to koloryzacja, która odmłodzi i doda pewności siebie każdej kobiecie, która lubi klasykę. Jasne, chłodne tony z lekkim przydymieniem, subtelnie rozjaśnione pasma przy twarzy, które działają jak naturalny soft focus. To blond bez zadęcia - nowoczesny, dojrzały, bez efektu „sztuczności”. Pasuje do każdej karnacji, ale szczególnie robi robotę przy jasnej cerze z pierwszymi oznakami zmęczenia - odbija światło, zmiękcza rysy, dodaje elegancji i lekkości.

Gałka muszkatołowa: subtelna, ciepła i modna

Nazwijmy to, jak jest - ciepłe brązy z przyprawową nutą wróciły, ale w bardziej subtelnej, kremowej odsłonie. Gałka muszkatołowa to odcień balansujący między mleczną czekoladą a złamaną miedzią. Znakomity wybór dla brunetek, które chcą dodać koloru, ale bez dramatycznych zmian. Wersja z delikatnymi refleksami? Jeszcze lepiej. Taki miks koloru i światła tworzy efekt „muśnięcia słońcem”, który nadaje skórze zdrowy blask.

Te koloryzacje dodają młodzieńczego looku Marc Piasecki Getty Images

Srebrzysty szampan: nie kompleks, a atut

Zamiast zakrywać - eksponuj. Srebrzysty szampan to trend, który pokazuje, że siwe włosy mogą być największym atutem. Warunek? Dobre cięcie, pielęgnacja i precyzyjna koloryzacja, która tonuje ciepłe przebarwienia i wydobywa chłodny, perłowy połysk. To opcja dla kobiet, które wiedzą, czego chcą i nie boją się lekko futurystycznego looku.

Koloryzacje, które odmładzają Taylor Hill Getty Images

Cynamonowy bronde: dla niezdecydowanych

Nie jesteś ani blondynką, ani brunetką i nie chcesz się określać? Idealnie. Cynamonowy bronde to idealna opcja dla kobiet, które szukają balansu - kolor łączy karmelowe refleksy z głębią średniego brązu. Wygląda naturalnie, ale nie nudno. Jest kobiecy, ale nie infantylny. I najważniejsze - świetnie pasuje do skóry z pierwszymi oznakami starzenia.

Ciemna herbata z mlekiem: porywająca klasyka z twistem

Ten odcień to jak ulubiona filiżanka herbaty - komfortowy, znajomy, ale z nutką elegancji. Ciemna herbata z mlekiem to głęboki brąz z mlecznym refleksem, który wygasza czerwone tony i dodaje koloru bez efektu „ciężkości”. Świetny wybór na sezon przejściowy - wygląda świeżo w słońcu i zjawiskowo w sztucznym świetle. No i jest praktyczny - mniej odrostów, mniej wizyt u fryzjera, więcej spokoju.

Indyjski chaos, mistyczna pudźa i krowa na własność. Z życia nomadki INTERIA.PL