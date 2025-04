Dlaczego warto pić kawę do południa?

Tym razem mężczyzna wziął na tapet temat kawy , a właściwie optymalnych dla organizmu godzin, kiedy to ten napój powinien być wypijany. Dr Kulczyński przytacza najnowsze badania z br., które wskazują, że picie kawy o konkretnych godzinach ma ogromne znaczenie dla kondycji naszego organizmu .

„Jest to o tyle ciekawe, że taki efekt nie wystąpił w przypadku osób sięgających po kawę w godzinach popołudniowych i wieczornych , dlatego dla zdrowia warto zapamiętać tę jedną, prostą zasadę, czyli że najlepiej pić kawę do południa ” - wyjaśnia dietetyk na swoim kanale youtubowym o nazwie „Dr Bartek Kulczyński”.

Ile pić kawy, by działała na organizm prozdrowotnie?

Kawa to napój pobudzający, a to za sprawą znajdującej się w niej kofeiny. Choć kawa uznawana jest za zdrowy napój, to należy pamiętać o zachowaniu pewnego umiaru.