Co daje nawożenie róż w lipcu?

Dostarczanie składników odżywczych wiosną pobudza krzewy po zimie i pozwala im się zregenerować. Jesienna porcja odpowiedniej odżywki przygotowuje róże do niskich temperatur. Dlaczego nie można zapomnieć o nawożeniu róż latem? Doświadczeni ogrodnicy nie bagatelizują znaczenia tego zabiegu.

Choć wydaje się, że do kolejnego sezonu jeszcze daleko, wzmocnione rośliny lepiej znoszą zimę i są gotowe do dynamicznego startu na wiosnę.

Kontroluj stan swoich krzewów, by róże przez cały sezon wyglądały atrakcyjnie

123RF/PICSEL

Dlaczego nie można spóźnić się z nawożeniem róż w lipcu ? Letnie odżywki zawierają jeszcze stosunkowo duże porcje azotu. Jest to składnik niezbędny dla roślin, ale podany zbyt późno spowoduje nadmierny wzrost pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą, a przez to mogą przemarznąć.

W wieloskładnikowych nawozach rekomendowanych latem pojawiają się za to istotne ilości fosforu oraz potasu, które z kolei wzmacniają system korzeniowy i zwiększają odporność róż na choroby i szkodniki. Zmniejsza się ryzyko, że krzewy róż osłabną krótko przed nadejściem zimy.

ostatnia w październiku, ewentualnie na początku listopada — wtedy wykorzystuje się go podczas kopczykowania.

Nadal otwarte pozostaje pytanie, czym nawozić róże ogrodowe w lipcu? Zaleca się stawiać na nawozy mineralne, w których składzie dominują potas i fosfor, a zmniejszona zostaje porcja zawartość azotu. Specjalistyczne nawozy do róż, z odpowiednio zbilansowanymi składnikami, najczęściej dostępne są w formie granulek lub płynu.

Lipiec chyli się ku końcowi, więc nie ma czasu do stracenia. Jak nawozić róże latem? Gdy już wybierzemy odpowiedni preparat, sam zabieg nie sprawi nam dużych problemów. Warto jednak najpierw przestudiować go w teorii, by odżywianie ozdobnych krzewów było efektywne.