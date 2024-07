Zapomniana roślina z PRL-u. Postaw w sypialni, a przyciągnie szczęście

Mirt zwyczajny to roślina, która cieszyła się w Polsce, w epoce PRL-u ogromną popularnością. W ostatnich latach, na fali mody na wnętrza boho, znów powoli wraca do łask, będąc ozdobą nie tylko naszych ogrodów, ale także tarasów i balkonów. Warto mieć ją w domu, tym bardziej, że przyciąga do niego miłość i szczęście.