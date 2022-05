Spis treści: 01 Ocierające się uda: Na czym polega problem?

02 Dlaczego obcierają się uda?

03 Sposoby na obcierające się uda. Jak zapobiegać otarciom?

04 Co na przetarcia na udach?

Ocierające się uda: Na czym polega problem?

Długie, szczupłe nogi to marzenie wielu kobiet. Charakterystyczna przerwa między udami, nazywana także thigh gap jakiś czas temu stała się bardzo modna. Panie spędzają godziny na siłowni, by osiągnąć ten efekt.

Tymczasem wewnętrzna strona ud to jedna z bardziej problematycznych partii ciała. W tym miejscu bardzo często gromadzi się bowiem niechciana i trudna do zredukowania tkanka tłuszczowa. To sprawia, że uda w najszerszym miejscu stykają się ze sobą. Jeśli nacisk nogi na nogę jest duży, może powodować bolesne otarcia, siniaki, a nawet rany. Ocierające się uda to powszechny problem. Jak mu zaradzić?

Zdjęcie Ocieranie się ud nie dotyczy jedynie otyłych osób / 123RF/PICSEL

Dlaczego obcierają się uda?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ocieranie się ud nie dotyczy jedynie otyłych osób. Wiele szczupłych kobiet także narzeka na ten problem. Dlaczego? Zazwyczaj w ciele tkanka tłuszczowa rozkłada się nierównomiernie. Zdarza się, że mimo odpowiedniej diety i aktywnego stylu życia niektóre partie sylwetki są bardziej oporne na modelowanie. Na ocierające się uda częściej narzekają panie o figurze w kształcie gruszki. W ich przypadku ciężar ciała skupiony jest bowiem na dolnej części sylwetki - na biodrach, udach i łydkach.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: co zrobić, żeby uda się nie stykały. Oczywiście ćwiczenia w pewnym stopniu mogą załagodzić problem, jednak wiele zależy także od budowy ciała i indywidualnych predyspozycji.

Problem ocierających się ud szczególnie dokuczliwy jest latem. Wówczas temperatura na zewnątrz jest wysoka, a my znacznie bardziej się pocimy. Gdy podczas chodzenia noga trze o nogę, z czasem po wewnętrznych stronach kończyn powstają bolesne stłuczenia - otarcia, siniaki, a nawet rany. Ślady te są nieestetyczne i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Jak im zapobiec?

Sposoby na obcierające się uda. Jak zapobiegać otarciom?

Jeśli wiemy, że dotyczy nas problem ocierających się ud, przed długą wędrówką powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć kończyny. W ten sposób unikniemy nieestetycznych śladów i ran. Jak zapobiec otarciom? Sposobów na obcierające się uda jest kilka - oto one:

Sposób na obcierające się uda - opaski na uda

Na rynku dostępne są opaski, mające zapobiegać powstawaniu otarć na udach. Najczęściej wyposażone są one w dwa paski sylikonu, które trzymają materiał na udzie. Opaski dostępne są w różnych kolorach - jeśli wybierzemy cielisty, będziemy mieć pewność, że zabezpieczanie nie będzie widoczne pod ubraniem. Minusem opasek z pewnością jest to, że najczęściej wykonane są z nieprzewiewnego materiału, który może potęgować potliwość w newralgicznym miejscu. Ważne jest także, aby dopasować odpowiedni rozmiar zabezpieczenia. Zbyt ciasna opaska na obcierające się uda może wywołać więcej szkód niż korzyści - nadmierny ucisk jest niewygodny i niebezpieczny dla zdrowia.

Zdjęcie Bolesne otarcia na udach, powstają tam gdzie nogi stykają się ze sobą /123RF/PICSEL



Sposób na obcierające się uda: antyperspirant

Pot sprzyja powstawianiu bolesnych oparzeń i otarć ud. Aby zapobiec tworzeniu się ran, powinniśmy zminimalizować potliwość w newralgicznych miejscach. Najlepszym sposobem jest posmarowanie kończyn dolnych po wewnętrznej stronie antyperspirantem w kulce. Gdy substancja wyschnie, uda będą znacznie gładsze i bardziej odporne na stłuczenia.

Sposób na obtarte uda: mąka ziemniaczana

Kolejnym sposobem na otarcia ud jest regularne obsypywanie kłopotliwych miejsc mąką ziemniaczaną. To ogólnodostępny produkt, który kosztuje grosze. Mąka wchłania wilgoć, dzięki czemu bardzo szybko uporamy się z uciążliwym problemem. Nieprzyjemne otarcia ud odejdą w niepamięć.

Sposób na obcierające się uda: olejek

Jeśli zasypki i antyperspiranty nie przynoszą upragnionych rezultatów, możemy także wypróbować działanie naturalnych olejków. Wystarczy, że przed wyjściem nałożymy na wewnętrzną część ud olejek o ulubionym zapachu. Substancja zapewni poślizg, dzięki czemu kończymy podczas chodzenia nie będą się o siebie "obijać". Podobnie zadziała również oliwka.

Co na przetarcia na udach?

Oczywiście znacznie lepiej jest zapobiegać niż leczyć - ta zasada sprawdza się także w przypadku otarć ud. Jeśli jednak nie zabezpieczyliśmy nóg w odpowiedni sposób i podczas chodzenia doszło do bolesnych otarć, należy stosownie opatrzyć rany. Jak przyśpieszyć gojenie obtartych ud?

Zdjęcie Sposób na obcierające się uda? Jednym z nim jest talk / 123RF/PICSEL

Chwilową ulgę z pewnością przyniosą nam zimne okłady. Później należy dokładnie osuszyć obite miejsca. Ważne, abyśmy nie smarowali ich tłustymi kremami czy też maściami. W ten sposób blokujemy dostęp świeżego powietrza - skóra będzie regenerować się znacznie wolniej.

Co pomoże na otarte uda? Powszechną metodą na przyśpieszenie gojenia się ran jest obsypanie ich talkiem. Zasypka wnika w pory skóry i sprawia, że przetarcia stają się mniej uciążliwe. Talk pozostawia też długotrwały efekt świeżości.

Na czas leczenia obtartych ud warto także zadbać o odpowiedni ubiór. Przewiewne materiały to podstawa - zwłaszcza w ciepłe dni. Dobrze jest wybrać takie elementy garderoby, które pozwolą odseparować od siebie uda.

