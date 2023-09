Kasza coix: czym ona jest?

Kasza coix jeszcze nie jest w Polsce aż tak dobrze znana, ale w Azji serwowana jest już od co najmniej tysiąca lat. Doceniana jest nie tylko ze względu na swój delikatnie orzechowy smak, ale także ogromne ilości składników odżywczych, które korzystnie działają na nasz organizm, stąd warto się przekonać do kaszy coix, jeśli już uda nam się spotkać ją w sklepie albo na targowisku. Co takiego ma w sobie to zboże? Przede wszystkim to ogromne źródło witamin z grupy B, a one nie tylko korzystnie działają na organizm, ale także pomagają syntetyzować antyoksydanty: substancje, który pomagają oczyszczać organizm i usuwać wolne rodniki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Kasza manna POLSAT GO

Kasza coix: nie tylko witaminy

Kasza coix dostarcza ogromne ilości błonnika pokarmowego, który najbardziej przydatny jest dla jelit. To właśnie dzięki niemu, narządy pracują bez zarzutu, usprawniając procesy trawienia. Na dodatek błonnik pokarmowy oczyszcza jelita, a także zapewnia uczucie sytości, więc zmniejsza prawdopodobieństwo podjadania między posiłkami. Warto wiedzieć, że błonnik ma ogromne zasługi w utrzymaniu kondycji serca: jego zjadanie może redukować poziom cholesterolu, a to poprawi działanie całego układu krążenia.

Warto wiedzieć, że kasza coix nie ma glutenu, więc może być spożywana zarówno przez osoby cierpiące z powodu jego nietolerancji, ale także tych z celiakią. Z kaszy można sporządzić mąkę, co daje ogromne pole do popisu przy przygotowywaniu samodzielnych potraw wtedy, kiedy trzeba wykluczyć z diety gluten.



Polecamy: Ten naturalny stymulant to hit. Korzenie będą pojawiać się błyskawicznie

Kasza coix, czyli... Łzy Hioba!

Zdjęcie Kasza coix to źródło wielu witamin i minerałów. Jej zjadanie wyjdzie tylko na zdrowie / 123RF/PICSEL

Kasza coix jest owocem łzawicy ogrodowej, którą można uprawiać w polskich warunkach. Co prawda, podobnie jak sama kasza, roślina dopiero zyskuje swoich sympatyków, ale nie wolno odmówić jej uroków. Przede wszystkim z powodów ziaren, które są szare lub brązowe, ale przykuwają uwagę kształtem. Przypominają on kroplę lub łezkę, stąd przylgnęło do rośliny miano Łzy Hioba. Sama roślina wykazuje ciekawy pokrój: długie sztywne liście przy końcach przełamują się i kierują się ku dołowi, ale waloru dekoracyjnego dodają także kwiatostany, które zebrane są w wiechy.

Jak uprawiać łzawicę ogrodową?

Uprawa łzawicy ogrodowej nie jest trudna, ale trzeba skupić się na kilku rzeczach. Z racji tego, że Polska pogoda jest zmienna, roślina jest wyłącznie jednoroczna. Jak uprawiać łzawicę ogrodową? Wystarczy umieścić ją w nasłonecznionym i ciepłym miejscu ogrodu, ale równocześnie osłoniętym przed gwałtownymi podmuchami wiatru. Niestety, roślina uwielbia wilgoć, więc jeśli chcemy, by wytworzyła owoce, to regularne podlewanie musi wejść nam w krew.

Polecamy: Kiszonki, jakich jeszcze nie znałeś. Podkręcą odporność i pomogą na jelita