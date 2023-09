Ta roślina nie potrzebuje słońca, a i tak prezentuje piękne kwiaty. Prawdziwy hit ogrodników

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Barwinek pospolity to bardzo popularna roślina ogrodowa, która nie wymaga szczególnej pielęgnacji, a w dodatku zwraca na siebie uwagę pięknymi, fioletowymi pąkami kwiatowymi. I choć roślina doskonale radzi sobie nawet w mocno ocienionych miejscach, to mimo to warto poznać podstawowe zasady jej uprawy.

Zdjęcie Barwinek nie potrzebuje wiele światła / 123RF/PICSEL