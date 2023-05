Nawet w najbardziej zadbanym ogrodzie mogą pojawić się szkodniki, ryjące w ziemi i niszczące nasze rośliny. Opieka i hodowla to nie tylko pielęgnacja, ale także ochrona przed stworzeniami, które skutecznie odbierają radość i przyjemność z zielonego hobby. Które szkodniki najczęściej spędzają sen z powiek domowych ogrodników? Jak pozbyć się niechcianych gości?

Krety

Krety to podziemne stworzenia, które zakopują się pod powierzchnią ziemi i tworzą systemy tuneli. Chociaż nie zjadają roślin, ich działalność może prowadzić do zniszczenia korzeni, uszkadzając rośliny. Najpopularniejszymi metodami zapobiegania pojawiania się kretów w ogrodzie są specjalne siatki wkopywane w ziemię bądź głębokie podmurówki w płotach. Kiedy już zwierzęta zawitają do ogrodu do akcji wkraczają odstraszacze dźwiękowe (specjalne, elektroniczne lub domowe, wykonane z puszek na kijach i wiatraczków) oraz pułapki.

Nornice

Nornice, są małymi gryzoniami, które budują tunele tuż pod powierzchnią ziemi. W wyglądu podobne do myszy, podobnie jak krety mogą niszczyć korzenie roślin. Zjadają także ich pędy i bulwy. Aby zniechęcić je do bytowania w naszych ogrodach, należy posadzić rośliny takie jak czosnek, mięta czy aksamitka. Również i w tym przypadku można zastosować odstraszacze dźwiękowe.

Mszyce

Mszyce są powszechnie występującymi szkodnikami ogrodowymi. Wysysają soki roślinne, osłabiają rośliny i mogą przenosić choroby. W kontrolowaniu populacji mszyc pomoże stałe monitorowanie ogrodu i stosowanie naturalnych środków owadobójczych, takich jak roztwór mydła potasowego.

Ślimaki

Ślimaki to powszechnie spotykane szkodniki ogrodowe, szczególnie podczas wilgotnej pogody. Mogą zjadać liście, pędy i owoce roślin, co prowadzi do znacznych strat. Istnieje wiele metod zwalczania ślimaków. Do najpopularniejszych należą specjalne mieszanki, na przykład z piasku, popiołu i żwiru, rozsypana wokół roślin. Skuteczne są również skorupki jajek. Poza domowymi sposobami, sklepach dostępne są specjalne granulki na ślimaki.