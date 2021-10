Oto najzdrowszy chleb. Uwaga na farbowaną i "gliniastą" podróbkę

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu premier Mateusz Morawiecki został spytany o koszt bochenka chleba. Szef rządu nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, specjaliści jednak błyskawicznie wskazali cenę.

Jak podaje portal dlahandlu.pl, pod koniec sierpnia 2021 roku w Polsce za najtańszy chleb trzeba było zapłacić 3,69 zł. Wliczały się w to chleby sprzedawane w najpopularniejszych sieciach handlowych w naszym kraju.

Dlaczego chleb drożeje?

Jest to jednak cena najtańszych bochenków. Co w wypadku, jeśli chcemy kupić chleb rzemieślniczy, z bardziej wartościowych składników? Jeśli zależy nam na jakości, trzeba przygotować się na wydatek minimum 10 zł za bochenek, ale ceny dobijają do 17-20 zł, chociażby w wypadku pieczywa z samopszy.

"Ceny już rosną z dnia na dzień i na pewno będą rosły" - powiedział cytowany przez "Fakt" Stanisław Butka, prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Potwierdzają to piekarze, którzy wyjaśniają, że przez wysoki poziom cen energii elektrycznej i gazowej oraz zboża, a co za tym idzie - mąki, muszą podnieść ceny pieczywa.

Zdjęcie Pieczywo z piekarni często różni się od tego sprzedawanego w supermarketach / Karolina Adamska / East News

Jak rozpoznać dobry chleb?

Jeśli zależy nam na rozpoznaniu, czy mamy do czynienia z prawdziwym, rzemieślniczym bochenkiem chleba, czy z pieczywem pełnym konserwantów i zamienników, możemy sugerować się nie tylko ceną. Czym różni się drogi chleb od najtańszego bochenka z supermarketu? Jak rozpoznać dobre pieczywo? Na początku sprawdźmy jego skład, jeśli jest taka informacja. Dobry chleb powinien mieć krótką listę składników, wystarczy mu tylko zakwas, mąka, woda i sól. Jeśli lista jest długa i widnieją na niej barwniki, lepiej odłóżmy go na półkę.

Sprawdźmy, jak ciężki jest bochenek. Jeśli waży sporo, najprawdopodobniej jest dobrej jakości. Jeśli jest lekki, oznacza, że sztuczny, "nadmuchany". Chleb żytni - czyli z mąki żytniej albo razowej - będzie gliniasty, ciężki i zwarty. Chleb pszenny będzie lżejszy, ale wciąż nie powinien być zbyt lekki.

Bardzo ważny jest też kolor chleba. Jeśli wybieramy chleb żytni, pamiętajmy, że powinien być koloru szaro-brązowego. Rude i czekoladowe odcienie to oznaka dodatku karmelu, słodu do pieczywa z pszennej mąki lub innych "poprawiaczy" koloru i tzw. "farbowania" pieczywa - co niestety może nas zmylić w sklepie, kiedy wybieramy ciemniejszy bochenek, licząc na to, że będzie zdrowszy. Z kolei pszenny chleb, chociaż jaśniejszy od żytniego, nie powinien być zbyt jasny, to świadczy o gorszej jakości wypieku. Najlepiej jeśli ma złocistą i popękaną skórkę.

Sporo o jakości pieczywa powie nam to, jak się je kroi. Jeśli chleb nieco się ciągnie i lepi się do noża podczas krojenia, to oznacza, że jest rzemieślniczy, na zakwasie. Będzie miał także sprężystą strukturę - po naciśnięciu wróci do poprzedniego kształtu. Pieczywo z masowej produkcji, przygotowane na drożdżach, podczas krojenia się kruszy i ma jednolitą strukturę.

Podczas wyboru pieczywa dobrze także powąchać bochenek. Jeśli pachnie lekko kwaskowato, prawdopodobnie został zrobiony na zakwasie. Taki chleb długo pozostanie świeży - można go spożywać nawet około tygodnia, jeśli będzie przechowywany w odpowiednich warunkach. Chleb przemysłowy szybko pleśnieje.

Zdjęcie Białe pieczywo z pszenicy nie należy do najzdrowszych / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść chleb na zakwasie?

Drożejące pieczywo to zła wiadomość dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie. Chleb na zakwasie, wykonany z produktów dobrej jakości, jest bez porównania lepszy dla organizmu niż najtańsze pieczywo masowej produkcji z supermarketu.

Przede wszystkim zakwas zawiera dobroczynne mikroorganizmy, które wspaniale wpływają na zdrowie jelit - są to przede wszystkim dzikie drożdże, bakterie kwasu mlekowego (łac. Lactobacillus) i bakterie produkujące kwas octowy. Dzięki nim mikroflora jelitowa jest utrzymana w dobrej kondycji i znacznie poprawia się praca naszego układu trawiennego i odporność.

Najzdrowszy będzie chleb z mąki żytniej, bogaty w błonnik i witaminy. Jeśli więc nie mamy możliwości kupna pieczywa na zakwasie, warto wybierać przede wszystkim razowy chleb żytni.

