Co oznaczają cyfry na termostacie kaloryfera? Wyjaśniamy!

Na pokrętłach kaloryferów w polskich domach i mieszkaniach nie ma oznaczeń dokładnej temperatury w stopniach Celsjusza. Jest natomiast skala - najczęściej od 0 do 5. Producenci uważają, że stosując skalę temperaturową mogłoby dochodzić do nieporozumień, bowiem np. 20 stopni na termostacie będzie różniło się z uzyskaną temperaturą w pomieszczeniu.

Wymyślono zatem skalę, która ma ułatwić korzystanie z kaloryferów. Warto jednak wcześniej sprawdzić, co oznaczają poszczególne cyfry, bowiem można się nieźle zdziwić. Zasada jest oczywiście prosta: im większa cyfra, tym większa temperatura w pomieszczeniu. Jednak co oznaczają poszczególne poziomy i w jakich przypadkach stosować każdy z nich?

Poziom 0 lub śnieżynka

W większości kaloryferów na pokrętle termostatycznym znajdziemy cyfrę 0 lub znaczek śnieżynki. Nie oznacza to jednak całkowitego zakręcenia zaworu, ponieważ jeżeli głowica będzie miała dostarczaną ciepłą wodę, to nie dopuści do zamarznięcia wody w grzejniku. W zależności od poszczególnych producentów, termostat będzie utrzymywał temperaturę od 6 do 8 stopni w danym pomieszczeniu. Najlepiej stosować go w piwnicy.



Poziom 1

Ten poziom zaleca się stosować np. na klatce schodowej lub w garażu. Temperatura tego poziomu to ok. 12-13 stopni Celsjusza.



Poziom 2

Pomiędzy poziomem 1 i 2 często możemy znaleźć jeszcze jedną kreskę. Zaleca się ją stosować we wszystkich pomieszczeniach rekreacyjnych, z których nie korzystamy nocą. Poziom 2 natomiast oscyluje w granicach 15-16 stopni i najlepiej stosować go nocą w pomieszczeniach, z których wówczas korzystamy, czyli w sypialni.



Poziom 3

Jest to nastawa podstawowa. Poziom 3 zapewnia utrzymanie temperatury w okolicach 18-20 stopni Celsjusza. Jest on optymalny dla pomieszczeń takich, jak salon, kuchnia, jadalnia i korytarz.



Poziom 4

Między poziomem 3 i 4 zaleca ustawiać się temperaturę w pokojach dziecięcych lub gabinetach - utrzyma ciepło w okolicach 22 stopni Celsjusza. Poziom 4 zaleca się do stosowania w łazienkach. Utrzyma on temperaturę w okolicach 22-24 stopni.



Poziom 5

Stosowania najwyższego poziomu nie zaleca się włączać bez wyraźnej potrzeby. Utrzyma on temperaturę w granicach 25-28 stopni Celsjusza. Poziom ten stosowany jest zwyczajowo na pływalniach. Dodatkowo, warto pamiętać o tym, że rozkręcenie kaloryferów na maksymalny poziom wcale nie przyspieszy ogrzania pomieszczenia. Zrobi tylko się sucho, gorąco i nieekonomicznie.

Ceny ogrzewania pójdą drastycznie w górę

Prawidłowe ustawienie termostatu to nie tylko komfort, ale i oszczędność. A wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach na rachunki za gaz będziemy zwracać szczególną uwagę. We wrześniu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził bowiem zmianę taryfy spółki PGNiG Obrót Detaliczny. W konsekwencji od 1 października płacimy o 7,4 proc. wyższe rachunki za gaz - cena ta ma obowiązywać do końca roku. Warto przypomnieć, że w 2021 roku miały już miejsce dwie podwyżki cen gazu: w kwietniu o 5,6 proc. i w lipcu o 12,5 proc. Ale to nie wszystko... Prezes PGNiG, Paweł Majewski, zapowiada, że w przyszłym roku nie unikniemy kolejnych podwyżek.

Będziemy starali się ten wniosek składać w taki sposób, by wzrost ceny był jak najmniej dotkliwy dla gospodarstw domowych. Oczywiście w rękach prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest decyzja, w jakiej skali będzie podwyżka przyznał Majewski podczas Kongresu 590.

