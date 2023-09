Oto okrutna prawda na temat akrylowych swetrów. Polki kupują je na potęgę

Te seniorki mogą liczyć na wyższe świadczenie. Spora różnica

W ciągu ostatnich lat świadomość konsumentów dotycząca zakupów - czy to spożywczych czy odzieżowych znacznie się poprawiła. Coraz większa ilość osób czyta etykiety produktów, wybierając te, które nie mają w składzie szkodliwych dodatków. Podobnie jest z wyborem nowych ubrań - szczególnie tyczy się to kobiet, które na zakupy wybierają się znacznie częściej i chętniej od mężczyzn. Polki zaczęły bardziej zwracać uwagę na to czy ciuchy, na które wydają pieniądze są wykonane z naturalnych, oddychających, przyjaznych dla skóry i środowiska materiałów. Znacznie częściej wybierają ubrania polskich marek, których stale przybywa. Te wykonane ze sztucznych tkanin mają tylko jedną zaletę - są tańsze, chociaż nie zawsze.

Przykładowo za modny sweter wykonany z akrylu, czy elegancką, poliestrową sukienkę trzeba czasem zapłacić krocie. Dlaczego warto wybierać tylko te elementy garderoby, które wykonane są ze szlachetnych, naturalnych tkanin? Temat ten ostatnio poruszyła w mediach społecznościowych właścicielka polskiej marki odzieżowej - Monika Kamińska. Przedsiębiorczyni, którą na Instagramie obserwuje obecnie prawie 37,5 tys. internautów, zamieściła na swoim profilu dość zaskakujący filmik.

Polska przedsiębiorczyni ostro o akrylu. Lista wad jest długa

Na nagraniu widzimy, jak kobieta stoi nieopodal galerii handlowej trzymając w rękach i unosząc ponad głowę transparent z napisem "nie kupuj akrylowego swetra". Mijający ją przechodnie ze zdziwieniem przyglądają się jej i temu, co jest napisane na tekturze. Kamińska wyjaśniła oczywiście dlaczego akryl to samo zło i czym najlepiej go zamienić.

Do wyprodukowania 1 kg akrylu potrzeba około 2 kg ropy naftowej. To nie koniec jego wad, to dopiero początek. powiedziała Monika Kamińska w nagraniu

Następnie kobieta zamieściła obszerny opis, w którym przedstawiła listę fatalnych skutków, jakie wiążą się z produkowaniem akrylowych swetrów.

Wyprodukowanie akrylu zużywa ogromne ilości energii

Wymaga olbrzymiego spalania zasobów kopalnianych - produkcja 1 kg akrylu zużywa porównywalną ilość energii, co 19 kg węgla

Uwalnia do atmosfery wiele szkodliwych substancji - głównie dwutlenku węgla. W przypadku wełny, emitentem dwutlenku węgla jest miła owca, czyli zwierzę, które naturalnie przynależy do środowiska naturalnego, a nie jest kominem zbudowanym przy laboratorium

A poza tym jest w nim gorąco, bo się w nim pocisz, ale nigdy nie jest w nim ciepło, bo ropa naftowa cię nie ogrzeje - wymienia Monika Kamińska

Jakie wybierać tkaniny zamiast akrylu?

Czym zatem zastąpić akrylowe swetry? Zdaniem modowej ekspertki wybór jest prosty. Zamiast całej masy "sztucznych" swetrów, zakup dwa klasyczne, ponadczasowe, ale wykonane z naturalnych tkanin. Poniesiesz podobne koszty lub o wiele mniejsze - jeśli upolujesz je na promocji czy zakupisz z tzw. "drugiej ręki", a jednocześnie będziesz cieszyć się dobrymi jakościowo rzeczami przez wiele lat, nie przyczyniając się do ekologicznej katastrofy.

Jeśli wybierasz się na jesienno-zimowe zakupy lepiej kup 1-2 swetry wełniane z certyfikowanej i etycznie pozyskanej wełny, niż kilka akrylowych. Wełniane, owszem, są droższe, ale posłużą ci przez wiele lat, dadzą dużo ciepełka i są bardziej zrównoważone dla środowiska. wyjaśniła Monika Kamińska