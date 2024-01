Parę słów o papai

Papaja jest egzotycznym owocem, pochodzi z Ameryki Środkowej i w tamtych rejonach jest do tej pory uprawiana. Papaja ma podłużny kształt przypominający melona, ale po rozkrojeniu ukazuje się soczysty, pomarańczowy miąższ oraz mnóstwo nasion, które w wyglądzie przypominają czarne, śliskie kulki. Przez rdzennych mieszkańców Ameryki była nazywana "owocem bogów" i przypisuje się, że oddawana była jej cześć na równi z bóstwami.

Jak smakuje papaja? Kremowy, pomarańczowy miąższ jest niezwykle delikatny i słodki. Wiele osób porównuje go do orzeźwiającego połączenia mango z melonem. A co z pestkami owocu? One również mogą być jadalne, ale raczej nie powinno się ich zjadać za dużo. Przede wszystkim dlatego, że są gorzkie i lekko pikantne. Istnieją osoby, którym takie połączenie niespecjalnie przeszkadza i stosują pestki jako zamiennik pieprzu w różnorakich potrawach, ale najczęściej sprawdzi się jako uzupełnienie smaku w sałatkach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Miechunka, mały wielki owoc! Interia.tv

Mamy papaję? Co dalej?

Ogromnym atutem papai jest sam jej smak. Ale w parze z nim idą również wartości odżywcze, których owocu ma bez liku. Co warto wymienić? Papaja może być godnym składnikiem menu w czasie odchudzania, ponieważ nie ma zbyt wielu kalorii (jedynie 47 kcal w 100 g), za to ma dużo wody, a to jest niezbędne wtedy, kiedy albo w rytmie dnia mamy sporą dawkę wysiłku fizycznego, albo trudno nam znosić upały. Ta właściwość zapobiegnie odwodnieniu, a tym samym zapomnimy o obrzękach, które mogą szpecić nasze ciało.

Polecamy: Trzy składniki i możesz pić do woli. Pożegnasz tłuszczyk z brzucha i boczki

Zdjęcie Papaja to owoc, który często jest wykorzystywany w kosmetyce / 123RF/PICSEL

Oczywiście, to nie wszystko, co papaja oferuje, ponieważ to także źródło błonnika, a nie od dziś wiadomo, że to sprzymierzeniec jelit. Dlaczego? Wspiera prawidłową florę bakteryjną, co przekłada się na wzorową odporność, ale także pomaga utrzymać wagę w normie. Owoc to także źródło białka, a jego w diecie nie może zabraknąć. Dzięki niemu prawidłowo zachodzą kluczowe procesy organizmu, a także dostarcza tkankom energii i zapewnia ich prawidłową budowę.

Sprawdź: Czy sauna odchudza? Odpowiedź może zaskoczyć

Jedz papaję na zdrowie!

Papaja oferuje więcej, niż może nam się wszystkim wydawać. Sezon zimowy to idealny czas, by jeść ten owoc, ponieważ szybko uzupełnia niedobory witaminy C. Ona właśnie wspiera - podobnie jak błonnik - odporność, ale także jest silnym przeciwutleniaczem oraz katalizatorem syntezy kolagenu, przez co skóra wygląda młodziej. W pakiecie substancji dbających o dobrą kondycję cery jest także beta-karoten. Co więcej, papaję warto jeść ze względu na obecność likopenu - on z kolei pozbywa się nadmiaru wolnych rodników, pomaga pozbyć się toksyn i także zmniejsza ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych.

Papaja: Jak ją jeść?

Jeśli już udało nam się kupić papaję, to czas zapoznać się ze wskazówkami, jak ją jeść. Przepis jest prosty: owoc obieramy, przekrawamy na pół, usuwamy pestki za pomocą łyżeczki, a miąższ kroimy w kostkę. Do pełni szczęścia brakuje nam pokropienia cząstek sokiem cytrusowym: najlepiej limonkowym lub cytrynowym i już możemy zajadać solo albo w sałatce w towarzystwie innych owoców.

Polecamy: Ulga dla przeciążonej trzustki. Pij codziennie, by ją zregenerować