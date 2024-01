Dlaczego warto pić napoje odchudzające?

Napoje odchudzające faktycznie wspierają walkę o zdrową i szczupłą sylwetkę. Przede wszystkim dlatego, że doskonale nawadniają organizm, a już ten fakt powoduje, że powoli zaczynamy tracić na wadze. Ponadto zazwyczaj zawierają solidną dawkę błonnika, a jak wiadomo, to on pomaga regulować procesy przemiany materii, a także szczelnie wypełniają żołądek i jelita, co zmniejsza chęć na podjadanie. W sieci można znaleźć tysiące przepisów na napoje odchudzające, ale warto sięgnąć po te najprostsze, które można wykonać dosłownie w kilka minut. Dlatego warto mieć na uwadze ten, który opiera się na mandarynkach, grejpfrucie i ogórku.

Jak zrobić napój odchudzający?

Napój odchudzający z trzech składników wykonuje się w banalny sposób i zapamiętanie proporcji nie powinno sprawiać większych problemów. Wystarczy do litra wody mineralnej dodać sok z jednej mandarynki, jednego grejpfruta oraz pokrojonego w drobną kostkę ogórka. Jeśli chcemy pokusić się o coś więcej, to można dla przełamania smaku dodać kilka listków świeżej mięty, która również wspaniale orzeźwi.

Dlaczego akurat taki zestaw ma moc odchudzania? To zasługa m.in. grejpfruta, który ma niewiele kalorii, ale za to obfituje w błonnik pokarmowy, który zapewnia uczucie sytości, więc minimalizuje chęć na podjadanie między posiłkami. Co więcej, zawarty w napoju ogórek zawiera krzem, który korzystnie wpływa na kondycję skóry. Warzywo to jest źródłem kukurbitacyny, substancji odpowiedzialnej za jego lekko gorzkawy smak - ona z kolei pobudza trawienie i wydzielanie soku żołądkowego, co pomaga pozbyć się zbędnych kilogramów. Mandarynka zapewnia z kolei witaminę C: choć jest ona kojarzona z odpornością, to także pobudza organizm do syntezowania kolagenu, a to może zapewnić młody wygląd skóry.

Jak pić napój odchudzający?

Zdjęcie Grejpfrut może wchodzić w interakcję z innymi lekami. / 123RF/PICSEL

Taki napój odchudzający powinien być pity jak najczęściej w ciągu dnia, a szczególnie wtedy, kiedy podejmujemy się wytężonego wysiłku na siłowni. Można zastąpić nim również zwykłą wodę, ale także ziołowe napary. Oczywiście, istnieją przeciwwskazania do jego picia, a to zasługa grejpfruta. Owoc ten może wchodzić w interakcje z innymi lekami: osłabiać bądź wzmagać działanie medykamentów. Dlatego przed kuracją warto zasięgnąć opinii lekarza.

Pamiętajmy, że picie napoju nie gwarantuje, że kilogramy zaczną same spadać. Aby odchudzanie miało sens, należy włączyć do rytmu dnia minimalny wysiłek fizyczny oraz zastosować zbilansowaną dietę.

