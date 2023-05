Spis treści: 01 Owoce na balkon: Truskawki i poziomki

02 Maliny na balkon

03 Owoce na balkon: porzeczki i agrest

04 Czereśnie na balkon? Czemuż by nie?

05 Cytrusy tylko na balkonie

Owoce na balkon: Truskawki i poziomki

Na balkon świetnie nadają się truskawki i poziomki. Do uprawy w doniczkach najlepiej wybrać gatunki pnące. Należy sadzić je w drugiej połowie maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Wśród truskawek najlepsze owoce na balkon to: “Albion" i “Humi". Można też pokusić się o odmianę zwisającą - “Temptation". Uprawiając truskawki na balkonie, należy zapewnić im słoneczne stanowisko i regularnie podlewać.

Poziomki uprawiamy dokładnie w taki sam sposób jak truskawki. Do odmian polecanych jako owoce na balkon należą: “Rugia", “Attila" i “Yellow Wonder".



Reklama

Zobacz również: Doświadczeni działkowicze na potęgę obsiewają nimi ogródki. Efekty są spektakularne

Maliny na balkon

Aby uprawiać maliny potrzeba dużo przestrzeni? Niekoniecznie. Jeśli zdecydujemy się na odmiany karłowate, świetnie sprawdzą się one jako owoce na balkon. Wśród szczególnie polecanych warto wymienić: “Ruby Beauty", która osiąga jedynie pół metra wysokości oraz “Baby Dwarf" i “Sugana". Podobnie jak truskawki, maliny także lubią słońce i wilgotne podłoże, ale są od poziomek ananasowych o wiele łatwiejsze w uprawie.



Zobacz również: Lawenda na balkonie to hit każdego lata. Jak sadzić, by rosła piękna?

Owoce na balkon: porzeczki i agrest

Choć wielu może wydać się to dziwne, ale owoce na balkon to także porzeczki i agrest. Gatunki takie jak “White Grape" w przypadku porzeczek czy agrest “Dr Rokula", cechują się nie tylko smacznymi owocami, ale także ładnym pokrojem krzewu. Dlatego często bywają wybierane — stanowią jednocześnie ozdobę balkonu. Kiście białej porzeczki to kolejna, estetyczna dekoracja i jednocześnie smaczny owoc z balkonu.

Czereśnie na balkon? Czemuż by nie?

Miłośników czereśni z pewnością ucieszy wiadomość, że je również można uprawiać jako owoce na balkon. W tym przypadku warto wybrać odmiany kolumnowe, aby gałęzie drzewek nie ograniczały światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia. Zalecane odmiany do: “Gisela 5" i “Queen Mary" czy “Victoria". Aby uprawiać czereśnie na balkonie, należy pamiętać, żeby donica miała przynajmniej metr średnicy i była wypełniona glebą o lekko kwaśnym podłożu. Czereśnia nie lubi przeciągów, więc sprawdzi się raczej na osłoniętych balkonach. Trzeba podlewać ją co trzy dni.

Cytrusy tylko na balkonie

Nasz klimat nie sprzyja uprawie cytrusów w ogrodzie, jednak balkony są dla nich idealnym miejscem. Gdy minie czas przymrozków roślinę wystawiamy na balkon, a po nadejściu chłodów zabieramy do domu. W ten sposób uprawiać można zarówno cytryny, pomarańcze, jak i mandarynki.



Zobacz również: Jakie rośliny warto uprawiać na balkonie? Zobacz, jakie gatunki sprawdzą się najlepiej