Nawożenie wrzosów od podstaw

Przyjęło się, że wrzosy nie potrzebują szczególnej pielęgnacji. Faktem jednak jest to, że podlewanie w czasie suchej jesieni będzie dla roślin jak najbardziej wskazane, o ile zachowa się umiar, ponieważ nadmiar wilgoci tak samo może być dla nich szkodliwy. A co z nawożeniem? Wiele osób nie zaprząta sobie nim głowy, dlatego też wrzosy nie zawsze wyglądają okazale. Właściwą kondycję będą miały wyłącznie wtedy, gdy umieścimy je w kwaśnej glebie, która jest dla nich jak najbardziej wskazana. Czasami, aby poprawić kondycję krzewinek, można zafundować im specjalne preparaty do tego rodzaju roślin, a jeśli ich nie mamy: sięgnąć po te przeznaczone do różaneczników albo rododendronów.

Zadbaj o jakość gleby dla wrzosów

Wrzosy mogą rosnąć zarówno w glebie, jak i w doniczce 123RF/PICSEL

Mamy wrzosy na rabacie albo doniczce, ale ich kondycja daleka jest od idealnej? Ratunkiem może być zakwaszenie gleby, w której rosną. Na szczęście zabieg jest bardzo łatwy i poradzi sobie z nim nawet ktoś, kto uważa, że nigdy nie ma tzw. ręki do kwiatów. Wystarczy sięgnąć po cytrynę: sok z połowy owocu należy rozpuścić w litrze odstanej wody i taką mieszanką podlewać w niewielkiej ilości wrzosy raz w miesiącu. Zalega nam nadmiar kwasku cytrynowego w szafkach kuchennych? On również może być pomocny, ponieważ ma identyczne działanie, jak jego świeży odpowiednik. W takiej sytuacji wystarczy 1/4 łyżeczki kwasku cytrynowego i litr wody, aby wrzosy miał odpowiednią dla siebie odżywkę.n

Oczywiście, jest więcej naturalnych sposobów na to, aby wzmocnić wrzosy. Wystarczy sięgnąć po kawę: 100 ml czarnego naparu wlej do litra wody. Jeśli akurat nie jesteśmy kawoszami, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z naparu z czarnej herbaty.

Przygotuj grunt pod wrzosy

Zanim zasadzisz wrzos do gruntu, przygotuj glebę (fot. Getty Images) CanvaPro

Skoro wiemy już, że wrzosy potrzebują kwaśnej gleby, warto ją wcześniej przygotować, aby nasze wrzosy rosły w niej jak najlepiej. Co w takim razie trzeba zrobić? Jeśli wiemy, że będziemy uprawiać wrzosy w pojemnikach, wystarczy kupić np. glebę dla iglaków, która spełnia odpowiednie normy dla naszych kolorowych roślinek. W przypadku, gdy planujemy sadzenie krzewinek w gruncie, przed ich umieszczeniem, można dokładnie przekopać ziemię i dodać do niej fusy z kawy albo herbaty, co powinno obniżyć pH ziemi.

Warto pamiętać jeszcze o jednym zabiegu, który może być dla wrzosów bardzo pomocny. Chodzi tutaj o ściółkowanie: może ono zapobiec parowaniu wilgoci, przez co nie będzie wymagane częste podlewanie. Dodatkowo porcja ściółki może także zapobiec pojawianiu się chwastów, a one z kolei przeszkadzają w prawidłowym rozwoju wrzosów. Choć ściółkę można wykonać z wielu materiałów, ale kora sosnowa sprawdzi się w tej roli idealnie.