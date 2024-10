Kiedy kobieta nie ma pierwszeństwa przed mężczyzną? Sprawie postanowiła się przyjrzeć jakiś czas temu dr Irena Kamińska-Radomska , specjalistka w zakresie savoir-vivre’u, stylu i wystąpień publicznych. Ekspertka jest założycielką firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland, była też mentorką w programie "Project Lady".

Specjalistka ds. etykiety dba o regularną aktualizację swoich mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie pełen jest nagrań, w których radzi, jak zachować się w określonych sytuacjach. "Co z torebką?", "Łokcie na stole", "Porządek w powitaniach" czy "Okazywanie uczuć publicznie" to tylko niektóre z nich. Spore zainteresowanie wywołał wspomniany już film dotyczący zasady pierwszeństwa.

W jakich jeszcze sytuacjach kobieta nie ma pierwszeństwa? Jedną z nich jest wsiadanie do windy. O wejściu decyduje kolejność, a najlepiej, by najpierw wsiadały osoby, które podróżują na ostatnie piętra.

Jeśli chodzi o przepuszczanie kobiet w drzwiach, to i i tutaj bywa różnie. Zgodnie z zasadami savoir-vivre’u, to mężczyzna powinien jako pierwszy przejść przez drzwi, gdy otwierają się one do środka. Zasada precedencji nie obowiązuje też w przypadku drzwi obrotowych. Jeżeli trzeba je popchnąć, najlepiej, by zrobił to mężczyzna. Jeśli jednak są elektryczne i szerokie, kobieta i mężczyzna mogą przejść razem, a nie oddzielnie.