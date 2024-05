Sprawdź, która odmiana najbardziej odpowiada twoim potrzebom. Zapoznaj się też z regułami parzenia wybranej przez siebie herbaty. Pamiętaj, by ich przestrzegać, gdyż gwarantuje to uwolnienie dobroczynnych składników i leczniczy efekt. Zatem miłego dnia z... filiżanką herbatki w dłoni!

Może dodać ci sił witalnych i zwiększyć twoją odporność na infekcje oraz stresy. To zasługa m.in. dużej ilości antyoksydantów oraz chlorofilu i wit. C. Matcha ma postać intensywnie zielonego, drobnego proszku.

Zasady parzenia: Płaską łyżeczkę (ok. 3 g) wsyp do specjalnej ceramicznej miseczki (tzw. chawan) lub filiżanki i zalej 150 ml wody o temp. 70-80° C. Ubijaj bambusową miotełką lub widelcem do ciasta albo spieniaczem do mleka, aż pojawi się pianka.