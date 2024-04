Sok z suszonych śliwek to bogate źródło błonnika i witamin . Witamina C pozytywnie wpływa na odporność, A wzmacnia włosy, skórę, paznokcie i wzrok. Witamina K wpływa korzystnie na krzepliwość krwi, natomiast witaminy z grupy B wspomagają nasz układ nerwowy. Suszone śliwki oprócz błonnika zawierają także sorbitol, który jest naturalnym środkiem przeczyszczającym. W łagodny sposób pomaga w zaparciach, zapobiegając przy okazji powstawaniu hemoroidów.

Zawartość potasu w soku z suszonych śliwek zdecydowanie dobrze wpływa na układ krwionośny i obniża ciśnienie. Udowodniły to badania przeprowadzone w 2010 roku. Suszone śliwki mają w sobie dużo więcej boru niż świeże. Dzięki temu wspierają wchłanianie wapnia i zapobiegają osteoporozie.

Szklanka soku z suszonych śliwek jest dość kaloryczna jak na sok, zawiera 164 kalorie oraz 26 g cukrów . Jednak zawartość błonnika sprawia, że jej wypicie zapewnia na długo uczucie sytości. Ważną informacją osób na diecie jest fakt, że sok ten ma niski indeks glikemiczny. Zawartość sorbitolu spowalnia wchłanianie glukozy. Wszystko to zmniejsza również ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Co konkretnie zawiera szklanka soku z suszonych śliwek?

Przepis na sok z suszonych śliwek - jak go pić?

Przepis na sok z suszonych śliwek jest niezwykle prosty. Tu wystarczą dwa składniki. Do słoika wrzuć szklankę suszonych owoców i zalej pięcioma szklankami bardzo gorącej, lecz nie wrzącej wody. Po ostygnięciu zakręć słoik i odstaw na dobę. Po tym czasie możesz pić napój i zjeść z niego owoce, możesz też zblendować wszystko by uzyskać gładką konsystencję. Ze względu na kaloryczność i działanie mobilizujące jelita, soku z suszonych śliwek powinno się pić nie więcej niż szklankę dziennie. Najlepiej robić to na czczo. Efekty będą odczuwalne już po tygodniu.